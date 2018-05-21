腸病毒正流行 2新生兒染重症

2018年05月21日 04:10 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

天氣炎熱，正值腸病毒流行期，高市有2名未滿月的坐月子中心新生兒，出現反覆高燒、紅疹等症狀，被通報為腸病毒重症，經送醫治療後其中一名男嬰已出院，另名男嬰仍在加護病房觀察中，衛生局研判感染源不排除來自男嬰家屬或親友，提醒家長接觸嬰兒前要做好清潔防護。

高市衛生局2名疑似腸病毒重症新生兒個案分別是出生21天及27天的男嬰，2人因反覆高燒及出現紅疹，從月子中心被送進醫學中心加護病房，其中一名男嬰初步判定疑似腸病毒重症合併敗血症，仍住院治療中，衛生局疾管處長潘炤穎表示，該男嬰19日已退燒並恢復規律進食，病情穩定康復中，另名男嬰於5月17日已出院。

高市衛生局表示，第19周全國共累積5例腸病毒感染併發重症確診個案，其中2例為高市新生兒感染克沙奇B型及腸病毒71型併發重症個案，目前社區以感染克沙奇A型輕症為主，雖未達流行預警值，但腸病毒門診人次連續4周有上升趨勢，且衛生局陸續接獲新生兒疑感染腸病毒伊科11型別病毒個案，本周將對高市坐月子中心加強對家人及親友的感控措施，全面防堵疫情。

新生兒腸病毒感染症狀表現包括發燒、餵食不佳、嗜睡等，腸病毒傳染力強，衛生局呼籲家長加強落實防疫6招：入門前做好洗手、洗臉、換衣服、兒童玩具常清洗、環境勤消毒、生病在家休息、家中第二小孩做好保護隔離、疑似腸病毒症狀儘速送醫。

(中國時報)