大愛肌萎天使 捐髮助癌友

2018年05月21日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市中正國小6年級學生林依依，因罹患先天性脊髓性肌肉萎縮，使她從小只能靠輪椅活動，但這樣的境遇沒有降低她想認識世界的渴望，甚至主動當起志工帶領其他小朋友一起遊戲、讀書，還將留了2年的30公分長髮剪掉，捐給癌症希望基金會，這樣的愛心與毅力讓她獲得總統教育獎。

林依依因先天罹患疾病，現在只有11公斤，由於曾經接受5次大小手術，所以背脊上必須裝設支架，且要靠坐輪椅活動，不過，天性樂觀、開朗的她，卻不因此妄自菲薄，反而透過自己的遭遇，鼓勵其他小朋友，正面迎接人生。

「我帶著很多人的愛成長到現在，所以我也要把這些愛帶給需要的人！」林依依認為，自己現在能做的，就是讓愛傳遞到各個地方，也因為保持助人的信念，林依依常帶著低年級或資源班小朋友，一起閱讀、玩桌遊以及畫畫。

此外，林依依為幫助罹癌的小朋友，還把留了2年多的30公分長髮剪下來，捐給癌症希望基金會，讓癌友可以戴上她的秀髮，重拾自尊及人生，師長知道後都感動不已，甚至還有遠在日本的護士寄信感謝依依善舉。

「沒有愛，就沒有教育。」基隆市教育處表示，林依依無論是在自我學習與團體服務，都能用愛、笑容、積極與正面的熱忱來面對，更讓人敬重的是，她不畏殘疾，對生命有著樂觀與熱情的信念，具備永不放棄的堅持，令旁人相當感動。

林依依大愛且樂觀的精神，榮獲今年總統教育獎殊榮，7月6日將到總統府接受蔡英文總統的表揚。

(中國時報)