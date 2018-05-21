團結贏回執政 饒慶鈴團隊氣勢旺

國民黨台東縣黨部舉辦520團結誓師大會，縣長參選人饒慶鈴帶領議員、鄉鎮市長等參選者宣示「贏回執政，從台東出發」，而饒的競選團隊也幾乎就戰鬥位置，包括競選總部主委黃健庭、副主委林正二與廖國棟，後援會會長吳俊立。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

國民黨台東縣黨部舉辦520團結誓師大會，縣長參選人饒慶鈴帶領議員、鄉鎮市長等參選者宣示「贏回執政，從台東出發」，而饒的競選團隊也幾乎就戰鬥位置，包括競選總部主委黃健庭、副主委林正二與廖國棟，後援會會長吳俊立。

展現大團結的氛圍，國民黨台東縣黨部舉辦團結誓師大會暨小組長授證，國民黨副主席曾永權為縣長參選人饒慶鈴授旗，縣長黃健庭也為饒披掛彩帶，而外傳與饒家不合的前縣長吳俊立也上台，並擔任饒後援會會長，吳俊立胞妹、台東縣黨部主委吳秀華更是全力為饒造勢。

造勢大會上，包括副議長陳宏宗、市長張國洲等國民黨台東縣各級黨公職均全員到場，藍營氣勢如虹，曾永權呼籲大家支持國民黨提名的參選人，誓言要守住台東藍天，才能延續黃健庭的五星縣政。

吳秀華表示，2年前今天，是全國民眾惡夢的開始，民進黨執政追殺國民黨黨產、軍公教警消退休人員，也讓陸客不來、勞工處於低新環境，年底五合一選舉非常關鍵，希望從台東出發、迎回國民黨執政。

饒慶鈴表示有信心贏得縣長選戰，並保證會延續黃健庭五星縣政，持續推動台東建設。她說，改變才有未來，國民黨將會變得更堅強，請大家堅定信念支持國民黨，讓國民黨的改變從台東開始，贏回台灣。

(中國時報)

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