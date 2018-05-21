慢遊花蓮市 推展城市小旅行

2018年05月21日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮市公所拓展「繁華再現‧青活慢遊」的城市小旅行，一連3天邀請國內外知名部落客，由市長魏嘉賢陪同導覽，走訪舊市區溝仔尾形象商圈周邊文青巷弄，深度認識花蓮市的人文美景，企圖吸引更多國內外觀光客來花蓮市遊玩探索。

花蓮市公所與花蓮縣休閒旅遊協會合作，透過觀光推展，邀請跳躍的宅男、Airbnb、小小職人實境體驗、Melody珍心話及盈盈棉花糖女孩等部落客，參訪慶修院、砂婆礑溯溪、崇德海灘、沙灘車星潭威力輪體驗及東大門夜市等景點。

此外，公所特地安排「繁華再現‧青活慢遊」觀光小旅行，介紹曾經繁華一時的「溝仔尾」，也是文學電影「玫瑰玫瑰我愛你」故事背景之地，除老街百年老店新味醬油、木三鐵店，還有近來熱門的「博愛特區」廢墟市集，盼帶給觀光客不同深度體驗。

花蓮縣休閒旅遊協會理事長葉陳錦表示，花蓮除了大山大海的風景外，花蓮市有許多人文亮點可以包裝行銷，很高興能與公所合作，在魏嘉賢的安排及親自導覽下，讓部落客能體驗花蓮老街的古樸及文化的深度。

魏嘉賢說，近來隨著返鄉青年以嶄新思維，用另類方式為舊社區注入新血，結合懷舊與慢活，形成不同特色的文青小店，市公所盼透過城市小旅行，讓外地遊客體會花蓮人的日常，也了解人文歷史與脈絡。

(中國時報)