2018年05月21日 04:10 中國時報 李正修

蔡英文就任總統屆滿兩周年，近期多項民調都顯示不滿意其施政的比例大幅上升。《中國時報》最新的民調顯示，蔡總統的施政滿意度只有24.3%，不滿意度高達58.8%。這樣的期中成績單明顯是不及格，恐拖垮今年底民進黨的選情。而更令人憂心的是，從近期蔡總統的談話完全看不出她有自省的能力，更遑論她當選時一再強調的「謙卑」。

蔡總統的危機在於她的民調持續下滑，即使綠營民調機構的調查顯示有短暫的反彈，也多在賴清德上任行政院長，或是最近陳菊接任總統府祕書長，而不是因為她本人的施政作為，總統主管的國防、外交、兩岸關係表現都不佳。兩岸關係陷入僵局，短短兩年就丟失3個邦交國，連WHA觀察員的身分都沒了。

《中時》民調顯示，7成的民眾認為兩岸關係變壞，8成的民眾認為台灣的外交空間變小了。且有7成民眾贊成「蔡政府必須先穩定好兩岸關係才能處理好外交空間」。值得注意的是，其中有近7成的泛綠支持者也贊同這樣的做法，這明顯與蔡政府「要讓台灣走出去」的宣示相矛盾，但迄今蔡總統似乎看不出有想髮夾彎的意向。

對此，國人不禁要問，蔡英文總統究竟在兩岸政策上是在「堅持」什麼？是自己的顏面重要，還是國家利益應放在第一位？

對於施政績效不佳，蔡政府和民進黨不僅不知自省，還是繼續擦脂抹粉。例如民進黨自己做的的執政滿意度，只說國人最滿意的是「長照」，其餘就以「即使滿意度下滑，但改革的腳步不能停，應該在平衡中繼續往前走」的說法輕輕帶過，連幫蔡政府「維持現狀」的兩岸政策背書都不敢。

第二個就是陸委會的奇怪民調。該民調指出，7成3的民眾支持政府「致力維護兩岸和平穩定現狀，並爭取參與國際社會」；8成3認為「兩岸應相互尊重，透過不設前提的溝通對話化解分歧」，最後更有近9成受訪者支持「雙方應該健康正常往來與交流」。這種民調只知玩文字遊戲，和其他民調和民意的真實感受相差甚多，除了為施政卸責之外，看不出有什麼意義。

年輕族群向來是民進黨支持者的主力，但如今《中時》民調顯示，在20～29歲的年輕族群中有6成對蔡總統表示不滿。

可能為了重新找回年輕族群的支持，蔡總統20日親自接受盟友「沃草」的網路專訪，暢談其治國理念，但竟然只有2000人左右觀看直播，冷清的場面印證了民調的低落。可惜的是，蔡總統仍是避重就輕地談最重要的兩岸、經濟、外交等問題，並強調改革方案應加速執行。但如果是不受民意支持的方案，加速改革又有何用呢？

蔡英文當選之夜高喊「謙卑、謙卑、再謙卑」，還自詡為「最會溝通的政府」，然而，兩年過去了，社會分裂加重，街頭天天上演各種團體的抗議，兩岸政治口水戰不斷，外交烽火連天，民眾最在意的低薪、用電、空汙問題無解。

如果蔡總統的改革都只是為了一黨之私，一再空談改革，人民也不會覺得有希望，她也就別怪國人為何選擇棄她而去了。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)