大陸資管新規對資產管理業的影響

2018年05月21日 04:10 中國時報 巴曙松

4月27日，大陸的中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局頒布了被業界視為「資管新規」的《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》。該文件及後續更多細則的逐漸發布，或會使得大陸各類資產管理機構再次確立自身稟賦優勢，並重新構造行業的競合結構。

一、大陸銀行理財或更趨淨值化。大陸銀行理財目前存量依舊巨大，且維持著預期收益型的產品模式。依據「資管新規」的要求，在未來兩年多的時間裡，大陸銀行理財需要打破資金池模式，在各個理財產品之間不互相串聯的基礎上，實現淨值化，這勢必會對大陸現有的銀行資產管理業務模式造成很大影響。

首先，大陸銀行網點和渠道優勢仍在，具有開展資產管理產品代銷業務和FOF、MOM模式的客戶資源優勢，在不考慮銀行設立資產管理子公司，同時開展投資業務、培育投研能力的前提下，銀行積累並發揚甄別優秀資產管理人的能力稟賦，可較好地契合自身的比較優勢。

其次，銀行天生具備信貸業務方面的信審、風控優勢，非標業務依舊會是大陸銀行的強項。在「資管新規」的框架下，非標業務可以在產品期限高於資產到期期限、產品不具備剛性兌付屬性的前提下開展。預計未來大陸銀行理財會在最大化地降低期限錯配的前提下，或會發行更多長期限的理財產品，同時藉以發揮自身的非標資產優勢。

再次，銀行資產管理子公司的成立意味著大陸銀行在自身資產管理能力培養上會有新的強烈需求。未來大陸銀行淨值化的理財產品，在所面臨的低風險客戶群體大致不變的情況下，開發低風險的策略產品以取代剛性保本保收益的理財產品，有望成為大陸銀行資管業務發展的一大趨勢。

二、大陸公私募類型產品分類延續，私募類產品或以機構類客戶為主導；具有公募牌照或業務資格的金融機構優勢明顯，其他類型的資產管理機構差距有待重新定位。

大陸「資管新規」中，延續了此前徵求意見稿中的公募產品和私募產品的分類，同時對於認購私募產品的合格投資者範圍做了更為嚴格的限定。未來，大陸私募類產品所面臨的個人客戶群體範圍更為有限，追求機構類客戶作為委託人勢必成為大陸私募類產品未來發展的一個重要選擇。

當前，大陸市場上作為委託人的機構類客戶主要還是集中在銀行或者保險，業務模式也主要是委外投資和產品認購。未來，在銀行槓桿率被限制、眾多中小銀行資產管理能力不足的前提下，大陸券商、基金等機構和銀行之間開展委外投資、產品認購和投資顧問業務等空間或依舊較大。

與此同時，大陸具有公募牌照的資產管理機構優勢明顯。公募類產品由於槓桿率和投資範圍、投資集中度等受到限制，同私募類產品比起來或許產品本身並不具備更大的優勢。但是大陸具備公募牌照的資產管理機構均具備發行私募類產品的能力，而具備發行私募類產品的機構並不都具備發行公募類產品的資格。二類資產管理機構的差距有可能逐步拉大。另外，大陸信託產品此前不被允許放槓桿，認購投資者門檻和人數等限制也較為特殊。如何做到各類資產管理產品更趨於統一，也有待大陸監管部門進一步的闡釋和認定。

三、大陸資產管理機構將更注重差異化定位及能力建設。

在大陸資產管理行業此前的發展歷程裡，不同類型金融機構發展資產管理業務方式不同，細分領域裡競爭不足，發展的「共性」要相對高於「個性」，在同等或者類似的產品及模式下，粗放式的競爭要明顯多於精細化的競爭。大陸「資管新規」頒布後，隨著資產管理行業的逐步變革，大陸各類金融機構的資產管理業務趨同度更高，行業競爭將趨於激烈。大陸各類資產管理機構的進一步發展，必須要更多的考慮「共性」之外的因素，更多地朝著「個性化」的角度發展。未來，更多具有自身鮮明特徵的資產管理機構有望在大陸逐步湧現，自身投研能力的提升，也有望成為造就大陸資管機構核心競爭力的重要因素之一。

總體而言，此次「資管新規」最終落地，給予了大陸市場一個相對明確的方向，當然有一些細則還需要進一步確認。不過，總體上看，在框架性規則確立之後，伴隨著行業的更為開放，大陸資產管理行業將經歷新的一輪行業洗牌與轉型。（作者為香港交易所首席中國經濟學家、中國銀行業協會首席經濟學家）

(中國時報)