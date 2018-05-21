2018年05月21日 04:10 中國時報 林騰鷂

蔡英文總統就職滿2周年，《中國時報》的民調顯示，民眾對蔡總統的施政表現滿意度只有24.3%，比起2年前上任時暴跌了28.2%，而不滿意度則飆升到58.8%，比上任之初幾乎增加了50%，從民調中可顯示蔡政府施政的大幅挫敗。

其中有67.6%的民眾不滿意政府的司法改革表現，高學歷者、研究所以上的民眾有高達75.2%不滿意，泛藍支持者更有高達85.9%不滿意，顯見蔡政府諸多違憲作為已引發民意反彈。至於低薪問題更有74.9%的民眾感到不滿。

全面執政的蔡政府違憲爭議不斷。例如司法院院長許宗力被提名之初就有爭議，最近更背離其以往的信念，駁回在野黨立委提出的前瞻釋憲聲請案件，這如何能讓民眾對司改有信心？

立法院15日在民進黨主導下通過了「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例」草案也是違憲的例子。因為這條例適用範圍限定為2016年1月1日以後出生的低、中低收入戶兒童及少年，全然背離這個法律的立法本旨。這樣的規定等於在懲罰2016年1月1日以前，早一天、早一個月或早一年出生，同樣是《社會救助法》所定的低、中低收入戶資格的兒童及少年，有違憲法之平等精神。

在轉型正義的口號下，民進黨鴨霸草率地通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》、《促進轉型正義條例》，對國民黨進行清算，削弱在野黨的實力。今年以來鬧得沸沸揚揚的台大校長遴選案及教育部長吳茂昆的違法爭議，更引起教育界譁然，甚至導致全國教師工會總聯合會發起「五一八搶救教育部行動」，要求吳茂昆下台。如今這兩項爭議似仍看不到平息的跡象，也使得民眾對蔡英文失去了信心。

對於民眾最不滿意的低薪問題，蔡政府一直看錯病灶、拿錯藥方。在我國17.1兆元的GDP中，受僱人員所獲報酬是7.5兆元，占GDP比率43.81%，比民國84年的50.1%、民國94年的45.4%，降低了許多。至於企業盈餘占GDP比率，在民國85年以前，多在30%上下，但現已高達35%，以致國發會副主委高仙桂坦言，造成國內低薪的原因在於經濟成長果實多落到資本家手上。

稅改也同樣造成劫貧濟富的效果，導致學界與中產菁英的不滿。立法院剛在1月18日三讀通過的稅改，因財政部未全面檢視薪資所得及各類扣除額的合宜性而使租稅結構持續扭曲，社會貧富差距日益擴大，妨害經濟健全發展。因此，財政部長許虞哲在2月8日馬上宣告6月底再提出下波稅改內容。這種視立法院如「玩物」的舉措，印證蔡政府正一再凌遲這個社會的公義。

對於民調的大幅滑落，蔡總統應戒慎恐懼，否則一再玩法弄法，只怕兩年後將失去政權。（作者為律師）

(中國時報)