2018年05月21日 04:10 中國時報 紀俊臣

國內的顏色政爭愈演愈烈，不僅議會政爭司空見慣，校園亦已染色。最近司法院大法官對38位立委所提出的「前瞻基礎建設特別預算」之違憲疑義釋憲案做出「不受理」的議決後，更讓外界質疑司法院已染色。司法仲裁是國內政爭最後定奪的法定工具，設若司法果真染色已深，絕非國家之福。

依司法院《大法官審理案件法》第5條第1項第3款規定，立法委員總額1/3以上之聲請，就其行使職權，適用憲法發生疑義，或適用法律發生有牴觸憲法之疑義者，即可「聲請解釋憲法」。此項經由在野立委提案修正通過的法條，旨在賦予立法委員「提請釋憲權」。其構成要件主要在是否有立委總額1/3以上之連署聲請，並無是否屬議決時在場的反對者之規定；質言之，此係提請釋憲的必要條件。因此，即使贊成者後來發現有疑義者，亦非不可提請釋憲，更遑論議決時是否出席。司法院大法官針對「未出席」即無「反對」之意思表示，即無提請釋憲之權，誠然是一項難以理解的謬誤論理解釋。

司法院不受理提請釋憲案，其解釋不外乎是「論理解釋」或「文義解釋」，本件純就文義解釋言之，更無「不受理」之理由。固然該款有「行使職權，適用憲法」兩個充分條件，但立委行使立法權，不僅要在程序上適法，尤在實質上合法。此次議決上開特別預算案，竟有「一事不二議」法則的濫用，究竟是否適法，有無侵害立委依憲法賦予之立法權行使，始為釋憲之聚焦。司法院豈可視而不見？

基本上，司法院大法官行使釋憲權，係依論理法則、經驗法則乃至市場法則為之。就論理法則言之，「法院比立法者聰明」，是以司法院大法官本諸維護民主法治精神，提高公民社會法治素養，應再擴大提請釋憲權以斷是非，而非限縮該項立法權以絕公理。就經驗法則言之，立委議決時如為贊成者，亦可因事後發覺有立法瑕疵，而在該項議案議決後，下次開會散會前提出「復議」，以資補救。

當前台灣社會，與其說逐漸形成公民社會，倒不如說是仍然存在諸多爭議的叢林社會。因之，司法獨立以解決存在社會各階層的諸多爭議，乃成為必要的憲政機制作為。司法院允宜依照首揭司法院《大法官審理案件法》的「法定提請釋憲權」規定，從論理解釋或文義解釋，以解決是否違憲或違法爭議，此乃身為民主國家最和平處理爭議的法定機制，司法院實不宜擅自增加限縮條件，以致人民有憲法或法律爭議卻不得其解，終致社會愈加紊亂和不正義。

既然司法院大法官是國家爭議事件的最後解決機制，希望此次「不受理」的意外能不是限縮提請釋憲權的伊始。

（作者為銘傳大學社會科學院院長）

(中國時報)