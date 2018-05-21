2018年05月21日 04:10 中國時報 黃光國

全國教師工會總聯合會繼舉辦「吳茂昆下台、賴清德踹共」記者會之後，在蔡英文上台屆滿兩周年的前兩天，又發動31個教師工會及家長團體到教育部門口要求撤換這個「失德、失言、失格、失職、失態」的「五失」部長。全教總的這項行動可看作是台灣教育界的「良知覺醒」。今天我們必須嚴肅思考的問題是：台灣教育界怎麼會弄出像吳茂昆這樣的人來當教育部長？

從1994年「419教改」啟動以來，前中央研究院院長李遠哲始終是台灣的「教育沙皇」。因為他一貫的「政治正確」，中研院的預算也由30億逐年攀升到150億，他便利用這筆龐大的預算在中研院設立形形色色的研究中心，大搞產學合作。

產學合作的「技術論文」其實並非「學術論文」，技術論文若是不移轉為生產之用，過一陣子就會變成「垃圾論文」。嚴格說來，技術開發是廠商的事，國家要投入資源，也得由經濟部嚴格評估其投資效益。可是長期以來，我們的中研院卻是拿納稅人的錢當冥紙燒，自己做研究，自己評估，結果是學術做不好，技轉沒成效，反倒培養出不少像吳茂昆這樣的「人才」。

吳茂昆是學物理出身，曾經跟朱經武院士合作過研究，號稱是「準諾貝爾獎級」的高溫超導體專家，曾主持過總經費超過200億的奈米國家型研究計畫，這個計畫搞砸之後，他又到東華大學，搖身一變成為搞「生物科技」的「綬草發明人」。這時候，教育界才突然發現了這位「五失」部長。

全教總要「吳茂昆下台」，吳茂昆當然不會下台，因為他「拔管」的「神聖使命」尚未達成。全教總要「賴清德踹共」，賴清德當然也不會「踹共」，因為他非常需要有人助他一臂之力，和「管爺」別苗頭，以顯示「我自一口真氣在」！

教育界的朋友又希望乞靈於蔡英文，但對於教育界呼喚的「良知覺醒」，蔡英文的「良知」有沒有因此而醒悟過來？我深表懷疑。在台大師生發起「新五四運動」前夕的記者會上，台大前校長孫震不就說過了嗎？「裝睡的人是叫不醒的」。

（作者為國立台灣大學心理系教授）

(中國時報)