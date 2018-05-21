2018年05月21日 04:10 中國時報 謝英士、高思齊

總統府祕書長陳菊日前表示，新北市機車數量全台最多，汙染程度絕對超過深澳電廠。邏輯倒置，令人錯愕。全台空汙問題嚴重，當務之急是不再增加汙染源，讓人民看到健康停損點，而不是一味拿機車比電廠，拿南部比北部。陳祕書長已離開高雄到中央，視野高度難道仍只看到南北之戰？這豈不讓人再次見識到「拚選舉、沒人性」的政治悲劇。

當台灣政客「練肖話」之時，美國紐約州長古莫卻很務實地宣布紐約州將在今年7月通過新法，針對燃煤電廠訂定更嚴格的二氧化碳排放標準，並要在2020年終止州內所有燃煤電廠的運作，實現「無煤紐約」的願景。事實上，目前紐約州的電力來源以天然氣、核能與水力為主，各占42.3%、31.0%、19.8%，燃煤比例已經相當低。

古莫對燃煤的評價，正好可以送給台灣執政黨作為借鏡。他說：「煤炭是過去的遺跡，現在是時候加強行動，終結我們對化石燃料的需求，並將重點放在更乾淨的能源解決方案上，以保護我們的地球和未來世代的生存。」

如果民進黨高層對於空氣汙染、對於氣候變遷問題有與古莫同樣的關心與敏銳度，在深澳電廠乃至於核四存廢議題上或許就不會如此蠻幹，放任意識形態決定台灣未來，而能用理性態度思考環境、國民健康、國民生計、產業發展之間的平衡。

隨著氣候變遷加劇，全球都在「去化石燃料」的十字路口上，不僅紐約州能在川普治下「出淤泥而不染」，英國更宣布2025年有機會在淘汰燃煤電廠之外，也不再新建任何燃氣電廠，這又是一個讓人驚豔的「無煤家園」。

民進黨政府染上化石燃料的毒癮，宣布到2025年要使用80%的化石燃料來驅動台灣經濟的火車頭，這在健康、經濟、減碳上，都是不切實際的作法。當全球為了對抗全球暖化焦頭爛額之時，《巴黎協定》刻正努力制定「可行規則」之際，台灣卻利用了不是《氣候變遷公約》會員國的「優勢」，大剌剌擁抱燃煤。我們可以宣告：台灣已正式脫離《巴黎協定》的軌道，徒留一部瀕死的《溫管法》，連帶地，台灣的經濟與未來前途也堪慮。

（作者謝英士為環境品質文教基金會董事長、高思齊為研究員）

(中國時報)