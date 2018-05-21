2018年05月21日 04:10 中國時報 主筆室

民進黨上台執政兩周年，總統蔡英文多次接受媒體訪問，520當天更親自回應網路媒體沃草「總統給問嗎」提問。民進黨和國民黨是截然不同的政黨，但蔡總統和馬英九卻有一個完全相同的性格特質：自我感覺良好。

對網友提問的勞工權益問題，小英的回答是：「這兩年已看到進步幅度超越以往非常多。」但諷刺的是，勞工團體多次上凱道抗爭，痛批蔡英文所提勞動六大政見跳票，讓勞權倒退30年。到底是2年進步抵過去數十年？還是倒退30年？縱然勞團較激進，但總統也太過自我感覺良好了？

總統接受媒體訪問時說，幸好有經濟數據替她頂住四方炮火，這個意思是說經濟數據表現好，所以外界都「沒話講了」。遺憾的是實情完全不是如此，台灣近兩年經濟成長率回升，是受惠於全球經濟強勁復甦，但在四小龍中墊底，談不上亮麗，更不足以誇耀。

再從民調看，被視為色彩較偏綠但專業亦足夠的台灣民意基金會，520公布的民調顯示，蔡政府六大施政中經濟表現最差，超過6成民眾不滿意，其中有3成是強烈不滿。其他家民調的數據大致亦如此。總統視經濟數據為施政成果最足以「頂住四方炮火」的成績，顯然也是太自我感覺良好了。

蔡英文還說，「執政兩年來，我覺得最好的一件事情，就是讓內需、可操之在我等因素，成為支撐台灣經濟穩定成長的強大後盾」。這顯然已不是自我感覺良好而已了，而是錯誤的感覺─台灣經濟成長的最強大後盾還是出口，不是內需或什麼「可操之在我」的因素，而且出口成長主要動能在大陸。

(中國時報)