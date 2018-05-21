小英台灣價值化身就是他

2018年05月21日 04:10 中國時報 王尚智

柯文哲與民進黨瀕臨撕破臉，蔡英文質疑柯P心中的「台灣價值」究竟為何？這個連狡慧善辯的柯P也難以回答的問題，傻傻的賴清德直說是「台獨」。蔡英文始終沒有掀開自己的底牌，神祕微妙的「台灣價值」直到最近才給足了「暗示」：原來教育部長吳茂昆就是蔡英文「活生生的台灣價值」！

任何一個國家社會的價值基礎、萬千領域的發展最初，無一不歸源於「教育」。教育是改變價值的下手處，歷來民進黨每執政必然最「手癢」的即是涉及歷史定義與敘述的「課綱」。從阿扁時代放大台灣的主體比例，到後來進而全面的去中國化，但當時即使極受爭議的杜正勝也猶然還是一個懂得「私德分寸、遠離利益」的教育部長，因為「教育」兩字尊貴的背後即是需要「德配」，去此無他。

吳茂昆在社會輿論價值中，涉及了所有教育領域「竊取學校研究資源、海外私設公司獲利、專案補貼自己高薪、長期請假離於職位、攀權附勢上拍馬屁」等各種道德法律的爭議行徑。一名大學校長位置之上所能被想像的「極限醜陋」，群聚吳茂昆一人之身。

但這就是蔡英文「一心指名的教育部長」！一路從「拔管」祕密會議中的列席專家，之後搖身一變成遂行「拔管」任務的教育部長。即使民間觀感，尤其教育界基層群憤如浪潮，而蔡英文與吳茂昆依然無視、無愧，倆倆攜手笑看江山。

什麼是「台灣價值」？對比當初嚷嚷著「愛台灣」的李登輝、自稱「台灣之子」的陳水扁，他們對於「台灣」兩字的形與義還有嚴肅的自律及敬意，尤其阿扁終究十分在意「基層民意」，身邊童子軍也沒有浮濫弄權，部會首長的選人擇位雖或有爭議，也必然還是有能力的人。

相較於蔡英文執政兩年至今，包括類似「北農吳音寧」在內的各種大小人事派任，早已遍及所有外界難以想像的「部會局處、國營事業、政府基金會、官股投資公司」，完全體現著一種「竊國」到底的言行價值。從上到下只見彷彿理直氣壯，大官小官無不「幹話」的離譜乖張，無德無畏直至無恥。

所謂的「台灣價值」，蔡英文終究實踐的是：整個台灣「唯我所有、唯我所用」！無視於輿論批判與基層不滿，仍然高懸以「改革、轉型」的文青式催眠，實際所見卻是派任在各個角落位置上「蟑螂、野狗」般的人事，在固有所屬位置上自行啃蝕固有的程序與體制。

直到彷彿「維納斯」從大海貝殼中誕生，吳茂昆終於不再遮羞地從「拔管」隱晦難辨的內幕中，脫落出蔡英文「台灣價值」的真面目，那就是：連台灣一切根源的「教育」也再無顧忌，最終都是徹底「唯我所用」了，遑論那些從立法、行政、司法上遂行撲滅國民黨勢力、蓄意擱置婚姻平權，並且實際上壓根無視勞工權益、漠視原住民訴求，乃至民間基層風中殘燭的生存呼籲了。

台大算什麼？柯P算什麼？吳茂昆才是蔡英文「台灣價值」的詮釋與化身。

(中國時報)