中美貿易戰降溫未熄火

2018年05月21日 04:10 中國時報 杜震華

美、中兩國在第2輪貿易諮商結束後，發表了聯合聲明，雙雙表示兩國就「實質減少美中貿易逆差的措施」達成了共識，中方將大幅提高採購美國貨品。率團赴美諮商的大陸國務院副總理劉鶴在受訪時表示，諮商最大的成果是「雙方不打貿易戰，並停止互相加徵關稅」。

反面來看，雙方除了達成「停止相互加徵關稅」以外，並未獲得任何其他共識，但將會繼續諮商，往減少逆差的方向努力，而這將會是一段艱辛的過程。是否真可顯著減少貿易逆差或需要多長時間方能有成，真的只有天知道。

因為這是一個複雜的賽局，會將美國貿易問題、國內選舉、中國新科技發展、國內經濟穩定，甚至北韓去核化等所有因素全部攪入。中國會視國內產業發展狀況，選擇性「分期付款」，逐步縮小順差來實踐諾言，美國也可將中國視為「選舉提款機」，一有選舉壓力就賣力「表演」，顯示「讓美國再度偉大」的動人情操。

劉鶴領軍的中國代表團出發前夕，外界已歸納出美、中攻防的內涵：在消除貿易不平衡上，美國要求兩年內削減2000億美元的貿易逆差，中國則提議擴大進口美國農產品和液化天然氣等；在「中國製造2025」計畫上，美國要求中方停止提供補貼，中方則會拒絕美國要求；在美方對中興通訊制裁方面，中國則要求放寬制裁。川普隨即表示可以尋求調整制裁，讓中興起死回生，讓中國有誘因以貿易讓步來讓中興解套。

但談判結果竟只有「雙方停止加徵關稅」，顯示美國這一回合讓步超過中國，因美方原來的25%關稅是對500億美元的中國高科技進口，而中國只針對美方40億農產品課稅，雙方都讓步之下當然中國得利較大。

當然，美國也不是省油的燈，中興通訊在聯合公報中完全未提及，表示雙方未達成共識。即使川普有意以此為籌碼來討價還價，但美國眾議院籌款委員會已緊急通過修正案，阻止商務部重新談判中興禁售令。因此，中興通訊案必須另行思索解套之方，剛好也可用來牽制北京繼續讓步，而成為短期內雙方能否雙贏的關鍵點。

但一旦進入細節諮商，美國要討到便宜就不是那麼容易。因為北京極精於宣傳技巧，以台灣和大陸談判ECFA的經驗，北京大力宣傳對台讓利，其實很多是空的，因為地方政府會有各種「非關稅貿易障礙」，導致台企看得到糖但吃不到。這是經濟體制差異下，先進國家和開發中國家貿易變得困難的事實，也是美國企業抱怨中國市場「不開放」的重要原因之一。

因此，要解決美、中貿易問題，除非北京認為對自己的產業發展有利，否則美國還有漫漫長路要走。

（作者為中國文化大學全球商務系副教授）

(中國時報)