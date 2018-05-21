2018年05月21日 04:10 中國時報 趙政岷

數據會說話，偶爾也會「說謊話」，真的嗎？最近關於平均薪資、施政滿意度、候選人支持率等數字出現了許多爭議，讓民眾摸不著頭緒，甚至對應該被社會信賴的調查機構也產生懷疑。如果這是政治人物運用數字的奧妙，刻意給予不當的解讀，更是萬萬不該。

身處資訊爆炸的社會，我們生活周遭總是被一大堆數據包圍。新聞報導提供的每一份統計圖表，有些可能來不及或無法驗證，數據的真假與背後隱藏的真相，有多少人能正確解讀？又造成了多少大眾對事實認知的誤解？

日本《日經數位行銷》資深記者、早稻田大學畢業的小林直樹，蒐羅了報章媒體上30多則有疑慮的圖表案例，出版了《小數據騙局：不再被數字玩弄，8個觀點教你戳破媒體的圖表謊言》一書，提出8大觀點來拆穿謊言，分別是看看前後數據的分母數變化是否一致；不能因對特定族群的刻板印象而貼上標籤；先與過去數據做比較再下結論；思考一下是否還有其他增加或減少數據的因素；得弄清楚兩者是因果關係還是相關關係？必需確認結果的計算方法是否正確；試著傾聽網路上的聲音與大眾的感受，及與一般常識判斷是否相符；看清楚標題的真實意義及與內文是否一致。

小林直樹舉出了一些常見錯誤的例子。大家認為現在年輕人都不看報紙，報社經營慘淡沒有閱讀效果。事實上是大家僅計算報紙紙本的閱讀時間，未把閱讀報社網路新聞併入計算，甚至因此轉而以為一些分眾網站的效果比報紙效果好，其實並不正確。

統計指出，日本因通訊軟體普及率高，導致年輕人犯罪率也跟著提高。真實情況是通訊軟體的確普及，但與犯罪率並非因果關係。若實際與各個年齡層做比較，中老年的犯罪率才是最高。再譬如，數字顯示住愈高樓層的孕婦流產率愈高。但實情是所得較高者較能負擔得起住高樓層的高房租，而30歲後半的職業婦女所得高，相對也是高齡產婦，原本就是屬於流產高風險的族群。

在台灣用數字「騙人」的例子屢見不鮮。商場促銷大家覺得「第二件六折」比「全面八折」划算？其實是全面八折才比較便宜，尤其是在你買奇數件的時候。買房子要特別注意每坪幾萬元起的「起」，因為最低價房與平均房價大不相同。

當陸客不來時，官方以東南亞與南韓來台人數增加、境外來台總人數仍破千萬說明，但陸客來台多數8天，日、韓、東南亞來台多是4、5天，外國人來台總天數與消費力大降，怪不得觀光業會哀鴻遍野。

隨著大數據時代來臨，數字的運用更加關鍵，背後隱藏的趨勢與商機更受人重視，影響也更重大。忽略數字的細節是無知，錯讀數字的盲點就是罪惡了。（作者為台北書展基金會董事長）

(中國時報)