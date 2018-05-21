就算看不見 也要傳遞溫暖

2018年05月21日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

突破視障限制，陳敦邦是全台灣首位以視障身分考進文化大學音樂系的學子，自此讓視障朋友有了更多職業的新可能。陳敦邦畢業後就開始教小提琴，能獨自到學生家上課，參加巡演。現在陳敦邦也在捷運中正紀念堂站出口擔任街頭藝人，他表示，將持續用他的琴音讓來往旅人駐足，感受音樂的喜悅與溫暖。

面對挫折學會釋懷

人生是公平的，沒有人逃得過人生的試煉，陳敦邦獨自教琴，獨自演奏，「不要問我走錯過多少次，因為每次都會錯，但是只要最後能夠到達目的地，雖然多花了時間，但過程不要過於在意。」陳敦邦說，盲人看不見路，雖然可以自理，他也可以獨立一人外出，但還是常會迷路，「要有耐心，走錯了就再來一次，總會到達目的地。」

人生不如意十之八九，迷路這件小事。已經顯得那麼微不足道，陳敦邦雖然是視障者，但是言談之間，可以感受他強韌的生命力與豁達自得的生命態度，「雖然我看不見，我會遇到一般人不會遇到的障礙，但這也訓練了我的抗壓性。」陳敦邦說，面對挑戰，他會花更多時間去嘗試，去完成：遇到失敗或不如意，「我也比一般人容易釋懷，苦吃多了，就不怕了，也就可以達到自己想要做到的目標。」

陳敦邦並非天生看不見，7歲之前他都還有一定視力，但是因網膜色素變性，也就是黃斑部病變，讓他眼睛看起來一如常人，但卻無法看到任何東西，「一開始以為是近視加深，後來知道得這種病，視力只會一天一天減退。」小學四年級，陳敦邦就到了聾盲學校就讀，這也改變了他的人生。

陳敦邦回憶，當時聾盲學校視障者只教按摩，聽障者學印刷，但婦聯會卻把音樂帶入學校，捐款在聾盲學校開音樂社團，提供師資跟樂器，他也是在那時發現自己有音樂細胞，「一開始老師來教，就是要大家記得小提琴上每顆音的位置，很多同學到這一關就放棄，但我就很有興趣。」

勵志！盲師教明眼生

陳敦邦說，他還記得只要老師教的進度，他一定默背好，下一次拉給老師聽，一點一滴建立自信。後來他也曾在國小一對一指導樂團將近10年，陳敦邦說自己教得還不錯，「不然當時家長會放心把小朋友交給盲人嗎？」盲師教明眼生，非常勵志。

沒有意外，陳敦邦都會在捷運中正紀念堂站演奏，他除了演奏，也會跟經過的各國遊客聊天，聽他的琴音，小朋友還會開心跳起舞；偶爾也會看到身障朋友在他身邊「聽訓」，不同障別相互協助，「我不太在乎別人的觀感，我小時候家裡很窮，那又如何，我已經走出自己的一片天。」

(中國時報)