天鵝的搖籃 基輔芭蕾舞向下扎根

2018年05月21日 04:10 中國時報 李欣恬 ／基輔報導 ／基輔報導

位於基輔市郊區、以「俄國芭蕾舞之父」謝爾蓋．里法之名命名的「謝爾蓋．里法市立舞蹈學院」，是當今基輔最重要的芭蕾舞人才培育搖籃之一，不僅按照年齡、程度作分班，從5歲到18歲皆有，和其他芭蕾舞學校最大的不同在於，學校也教授烏克蘭傳統民族舞蹈，副執行長威爾榭斯拉夫．柯羅密茲表示：「芭蕾舞是烏克蘭國家重要文化，即使是傳統民族舞蹈，也可看見芭蕾舞的基本動作，孩子們從小學習這2種舞蹈，之後再就興趣做發展。」

走進謝爾蓋．里法芭蕾舞學校，學生們皆梳著乾淨的包頭，見人也有禮貌地點頭微笑，威爾榭斯拉夫．柯羅密茲表示，學生們都以考入基輔國家芭蕾舞團為首要目標，「學校的要求非常嚴格，每月定期舉辦成果發表，每年也舉辦評鑑制度，沒能通過考試的學生，只能淘汰。另外，舞者養成的每個環節都需仔細照應，學校有一貫的教學系統，我們也不收中途轉校生，這樣子學習無法連貫。」

為記者們示範演出的先修班小小朋友，年齡約為5、6歲，只見她們帶著自信神情，歡喜地展現芭蕾舞的基本動作，模樣非常可愛，問她們覺得練習芭蕾舞累不累，她們一同大聲回答：「不累！」小小年紀就展現對芭蕾舞的熱情，記者再詢問她們是否會害怕競爭？這群小天鵝們再次同聲回答：「不會。」在一旁的老師補充解釋道，大家一起練舞很有革命情感，誰跳什麼角色都好。

此外，這回即將隨基輔國家芭蕾舞團來台的第一獨舞者奧爾嘉、伊洛斯拉夫，也都是畢業於這所學校，伊洛斯拉夫表示：「學校教給我們的，不只有跳舞技術，還有人文、藝術等各方面的素養養成，這是一名好舞者所需要件。」奧爾嘉、伊洛斯拉夫將分別在《睡美人》和《天鵝湖》飾演紫丁香仙子和魔法師，演出將於6月6日至10日，在台北國家戲劇院舉行。

(中國時報)