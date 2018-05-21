2018年05月21日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

歷時半年多，第二屆周夢蝶詩獎選出3位詩獎得主，有來自中國大陸、現任職於河南師範大學，並任該校華語詩歌研究中心執行主任的王冬冬，以及2位台灣創作者，現任文學編輯的蔡琳森，以及曾獲林榮三文學獎的徐珮芬。評審羅智成指出，自己擔任各大大小小文學獎評審不下500次，但周夢蝶詩獎今年是從53本作品中評選，「工作量是一般文學獎的300多倍」，即便如此，對於這些儼然成形的詩集作品，他表示「看完有為之凜然」。

王冬冬的《世紀》，在羅智成看來風格鮮明，節奏舒緩，從容自在的口語卻能建構出詩質濃密的作品，展現了一種高難度的書寫成就，且可看出他勤快地閱讀生活與歷史典籍，使作品中的思想和情感顯得更有憑據與說服力。王冬冬表示自己認為周夢蝶在漢語新詩中的地位，一如王維在唐詩中的位置，「是五四以來新詩詩人中最傑出者」，自己寫詩10多年，對於能夠獲周夢蝶詩獎，視之為崇高的榮譽。

以《局部與團圓》獲獎的蔡琳森，讀周公的詩，聞其人其事的感覺則是「萌」，如周夢蝶這樣上個大時代的人已不復見，他認為此獎也意味著「詩作的承接與被承接」。評審委員之一的陳義芝認為，蔡琳森的作品鑄造了一種古今交融、孤獨秀逸的語調，奇特的戲劇場景，超時空跳躍的意象，帶點悲傷又含蓄的感性，成就豐富的詩意。

不克出席頒獎典禮的徐珮芬，過去已陸續出過一些詩集，這次獲獎的《黑噪音》在評審楊澤看來是短小強悍的集子，語言意象乾淨俐落，作品雖多是廣義而言的情詩，主題相對集中，且在厭世風盛行的此刻，她的自我調侃、解嘲趣味，在賣萌與耍酷，愛情童話與「解托邦」間取得微妙平衡。

(中國時報)