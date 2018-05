安室奈美惠 520台灣愛妳

2018年05月21日 04:10 中國時報 李承陽 報導溫博鈞、

安室奈美惠最後一次在台灣開唱,舞台上依然魅力四射,風情多變。

日本樂壇天后安室奈美惠20日在台北小巨蛋舉行「Finally」告別巡演第2場,也是她9月引退前在台「最後一唱」,她除了以最精采的歌舞以及招牌甜美笑容,感謝歌迷25年來的支持,最後更是難掩激動情緒淚灑舞台,而台下觀眾早已哭成一片。

安室奈美惠昨身著紅衣軍裝,在回顧她歷年演唱會影片後以〈Hero〉悠揚歌聲中登場,此時已有歌迷開始掩面飆淚。但緊接著的一連串勁歌熱舞迅讓全場升溫,從容穿梭在動感抒情的她以一貫的表演魅力征服全場。

揮手微笑融化歌迷心

此次她共換穿8套華服,〈Do Me More〉一曲的快速換裝讓觀眾驚喜,她重視與歌迷的互動,身穿粉紅小洋裝演唱〈Baby Don’t Cry〉時,不時向觀眾揮手微笑,融化全場歌迷的心。唱到〈TRY ME〉又換上象徵太陽女神的黃色勁裝,飆唱小室哲哉時期的經典曲目讓時空瞬間回到當時,歌迷也隨震撼的「小室節奏」揮手舞動,全場沸騰。

她唱到〈A walk in the park〉時,左右螢幕分別播放她在2012年與1997年演唱會上演唱該曲的影像,對比出3個時期的自己,她唱跳的舞步、邀觀眾合唱、摸頭髮的動作都和過去的自己「神同步」,而她聽到全場歡呼,也開心露出靦腆微笑。一連串精采表演後,舞台上巨大的「25 Thank you! I酜FAN」字燈亮起,安室奈美惠與舞者左右兩手各比著「2」與「5」牽手謝幕。

真正道別的時刻終於來臨,雖有動畫《海賊王》逗笑緩衝感傷氣氛,而當她再度登場演唱小室哲哉為他製作的最後一首歌〈How do you feel now?〉,這時台灣粉絲精心安排的巨型「520-TWNA-IU」排字在座位區,看到壯觀的此幕,她激動不已並忍淚唱完。

盼每天充滿美好音樂

最後她含淚揮別歌迷:「謝謝大家來看我演出,去年我宣布將在今年9月16日引退,由衷希望大家美好的每一天充滿美好的音樂。我很開心來到這裡演出。」說到「這裡(台灣)」時,她以強調的口氣說出,又再度熱淚盈眶。她再度提醒大家「要好好的哦!掰掰!」在全場不捨的掌聲與尖叫聲中,畫下句點。

結束演唱會後,安室先回飯店休息,晚上9點20分左右再到FiFi茶酒沙龍複合式美術餐廳,現場大批媒體和歌迷守候,只為了再見她下車到進入餐廳的短短5秒鐘。(相關新聞刊B2)

(中國時報)