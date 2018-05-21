神話打造4年代百萬紀錄

2018年05月21日 04:10 中國時報 報導溫博鈞

去年9月，與安室奈美惠同樣邁入25周年的日本電信公司「NTT Docomo」一支廣告中，以東京澀谷十字路口為舞台，30秒內呈現了安室奈美惠25年間最具代表性的4個階段，她手持著隨年代逐漸進化的手機，親自重現4個時代的自己，回顧了她在這4分之1個世紀如何稱霸音樂和時尚教主地位。

廣告一開頭呈現1992年剛出道的她，身著全白連身裙裝搭配挑染髮色與白色眼影，令人回想起小室哲哉於首次為她製作的單曲〈Body Feels Exit〉造型。進入2000年，她換為波浪髮、橙色系眼影與紅色短裙，一如她受邀在G8高峰會八國總統面前獻唱〈Never End〉時期逐漸散發的成熟風情。

緊接著在2010年綁上馬尾、暗色眼線帶出銳利眼神的身穿黑色勁裝，隨嘻哈節奏熱舞，一展勇於挑戰的姿態；當時她搭配知名美髮商品廣告，大膽改編自60至80年代的經典代表曲，將60年代的〈The Supremes/Baby Love〉、70年代艾瑞莎富蘭克林（Aretha Franklin）的〈Rock Steady〉與80年代艾琳卡拉（Irene Cara）的〈What A Feeling〉重新詮釋，推出單曲〈60s 70s 80s〉，精巧結合時尚與音樂，令大眾耳目一新。廣告最後她以包包頭和藍色蓬裙在2017年的澀谷街頭展現華麗舞姿，為她在這4時期引領音樂與時尚的歷程做了精采總結。

從正統歐陸節拍曲風和偶像路線、小室哲哉製作的黑人音樂風格、到2001年後朝著自行製作的方向前進，安室確立了日本R&B女王的地位，「沖繩藝人」更因她而成為演藝圈耀眼品牌。而神話般打造出4年代連續百萬紀錄不敗金字塔的她和恩師小室哲哉，竟巧合地於同年引退，平成年代也將隨現任天皇退任結束，時代圖騰的消失讓人感慨。

(中國時報)