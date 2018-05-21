Jolin害羞變迷妹 成語蕎邱澤向青春告別！安室告別舞台 眾星台下噴淚

2018年05月21日 04:10 中國時報 尤嬿妮 、 林淑娟 、 李承陽 報導

賴薇如（左）和成語蕎穿「安室風」看演唱會，也都曾為了模仿安室刻意曬黑。

趙小僑帶著安室奈美惠的演唱會扇子陪考，希望為兒子增添考運。

孫協志（右）翻出10幾年前專訪安室的舊照。（取材自臉書）

安室奈美惠引退前來台開唱，眾星朝聖。蔡依林（Jolin）19日捧場首場演唱會，還送上自己做的安室奈美惠人像翻糖蛋糕祝福好友；成品採用安室在《玩樂主義》裡麻辣女警的造型，很久沒做蛋糕Jolin昨透露：「做不完也做不好，好想死！」表示製作時遇到瓶頸，每天閱讀安室不同角度的照片，嘗試了約8000種妝容、前後花7到10天才完成。

Jolin一看到安室就變成害羞迷妹，她說：「感謝安室的再次到來，很珍惜這份意外的友誼，每次每次都被她的笑容襲擊得很甘願，希望她永遠笑得燦爛，人生繼續精彩，我愛她。」

趙小僑帶安室陪考

趙小僑身為鐵粉，每次安室來台開唱她總是買第1排位置，這次引退演唱會她卻刻意買了3樓最後的座位，想感受「全部的」安室以及現場氣氛。她說，當安室在舞台上汗如雨下勁歌熱舞，她也在台下感動到數度淚如雨下，除了因為太愛她了，也是在跟那一個世代以及自己的青春告別，心情特別感傷。

其實趙小僑前兩天正忙著陪兒子劉子銓參加高中會考，昨天還特別帶著安室的扇子去陪考，希望有女神的加持為兒子增添好考運。

成語蕎為安室抹黑

成語蕎和賴薇如一同朝聖，成語蕎說，安室是她的精神食糧，她國一移民澳洲，有段時間沒有朋友、沒有家人陪伴，靠著聽安室的歌度過每一天，「孤單聽安室的歌撫慰心靈；開心聽她的歌在房間大跳舞；不開心也聽著歌入眠。」她曾模仿安室109辣妹的造型穿短裙、厚底靴，還把身體噴成古銅色。她前晚頻落淚，「我一輩子都愛她，雖然她要引退了，但我會一直等著她再度復出，即使不復出我也會持續聽著她的歌。」

孫協志秀女神合照

賴薇如則說：「記得以前喬傑立培訓時，評比、舞蹈課都有用過安室的舞曲！」形容這場演唱會如時光隧道，回到自己學生追星時期。

孫協志前晚在臉書貼出多年前專訪安室的合照，他感性說：「光是開場看到安室站在舞台上，就已感動到想落淚，這次是真正看她現場演出的最後一回了。」讚安室是無可取代的女神。

邱澤也感傷地說，安室奈美惠的音樂幾乎覆蓋了他青春時代的所有回憶，以前走到哪裡都是安室和小室哲哉的音樂，尤其當年自己鬼混的西門町、撞球間都充滿安室的音樂回憶。他好不容易搶到兩張票，這是他第一次欣賞安室演唱會，沒想到也是最後一次，演唱會末了他也跟大家一樣溼了眼眶。

(中國時報)