是枝裕和《小偷家族》擒金棕櫚

是枝裕和奪下金棕櫚獎，左為評審團主席凱特布蘭琪。（路透）

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《小偷家族》
義大利男星馬切洛馮特（左）及哈薩克女星莎默耶斯雅莫娃分奪影帝影后。（法新社）
張震（左）以白色西裝出席坎城影展閉幕式，與眾評審一起亮相。

第71屆坎城影展於台灣時間20日凌晨閉幕，日本名導是枝裕和以《小偷家族》奪下最高榮耀金棕櫚獎，他上台領獎時興奮說：「我的腿在抖，真的很榮幸能夠站在這裡！」他願與團隊、卡司以及年輕導演，分享獎項帶來的勇氣與希望，期待電影能夠為世界帶來正面意義：「我希望這部電影可以與那些，在這個分崩離析世界感到矛盾的人有所連結。」

是枝裕和5度叩關終於成功，是日本電影繼1997年今村昌平執導的《鰻魚》之後，也是亞洲電影繼8年前阿比查邦《波米叔叔的前世今生》之後，再有導演拿下此大獎。今年坎城在評審團主席凱特布蘭琪（Cate Blanchett）帶頭下高唱女權意識，外界原以為金棕櫚獎可能獎落女性導演，凱特說：「我們所有男女評審，都很希望女性導演有更多發聲機會，但評選真的很難…」，表示眾評審對《小偷家族》的演員及導演視角的交織感到驚奇。

尚盧高達獲特別獎

評審之一的台灣演員張震則評《小偷家族》題材特別，並引用侯孝賢導演《悲情城市》中的對白：「當時不覺得殘酷，只是一樣好玩。將悲劇掩埋在溫情之下是殘忍的，但這就是我們社會中的一個面，需要被更多人看到。」他與班尼西歐狄奧托羅（Benicio del Toro）一起把評審團大獎頒給史派克李（Spike Lee）的《黑色黨徒》。

87歲的法國新浪潮名導尚盧高達（Jean-Luc Godard）獲頒特別金棕櫚獎。凱特稱他是「持續塑造與再造電影可能性的藝術家」，由於他2004年後就又不出席影展活動，因此由製片代為領獎。新科影帝是義大利男星馬切洛馮特（Marcello Fonte）以《犬人》（Dogman，暫譯）奪下；哈薩克女星莎默耶斯雅莫娃（Samal Yeslyamova）則憑《小傢伙》封后。最佳導演頒給《沒有煙硝的愛情》的帕威帕利科斯基（Pawel Pawlikowski）。

(中國時報)

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