五月天3攻武道館GLAY軋嗓

2018年05月21日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

五月天「人生無限公司」演唱會19、20日前進「日本武道館」，是3度在此開唱的華人樂團。日本搖滾天團GLAY助陣，同台飆唱〈傷心的人別聽慢歌〉的日文版〈Dancin’ Dancin’〉。此外，冠佑笑稱來日本有3要素，分別是拉麵、海膽、鮭魚卵，團員們還將〈戀愛ing〉大合唱的「LOVE」，改編成美食，笑翻萬名歌迷。

GLAY今年3月於台北小巨蛋開唱，五月天現身力挺，當時便邀請GLAY擔任五月天在武道館演唱會嘉賓；兩組天團昨再度合作氣氛嗨爆，阿信吃醋開玩笑說：「我不開心欸，因為感覺武道館的大家，今天終於醒了，你們（指GLAY）應該第一首就上來！」

冠佑遭團員猛虧

五月天愛好日本美食，昨開場沒多久，冠佑就說：「感覺好像這兩天過得太快，下次來武道館應該要三天，因為這樣拉麵可多吃一點！」被阿信笑虧原來是吃了拉麵，難怪看起來特別有朝氣；冠佑接著自爆：「我很有朝氣，因為吃海膽。」

阿信接著開黃腔：「冠佑今天唱歌會特別好聽，聽說好海鮮特別…」，冠佑連忙接話「潤喉」，隨後被拱唱〈笑忘歌〉，最後一句時全場大喊冠佑，怪獸笑說：「不要叫他，他再吃膽固醇會太高。」阿信繼續補槍：「昨天吃了那麼多海膽，今天冠佑真的是跟平常一樣，沒有特別的感覺，今天晚上安排什麼節目？」冠佑連忙笑回：「就吃東西而己！」

(中國時報)