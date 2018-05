賴雨農 創意世界爭光

2018年05月21日 04:10 中國時報 劉育良 報導

賴雨農(左)和團隊獲得國際照明設計師協會獎項殊榮,肯定他在燈光設計界的貢獻。(十聿照明設計提供)

上海大戲院。(十聿照明設計提供)

來自7個天窗的自然光源,輔以人工光源的補強,平衡調配上海大戲院室內光線。十聿照明設計總監賴雨農玩出光的千變萬化,也以此作品拿下日前在芝加哥舉辦的「國際照明設計師協會」(IALD)的設計卓越獎,和全球其他5個作品同享殊榮。

已有49年歷史的IALD,是全球唯一面向獨立職業照明設計師的國際性權威機構,年度獎代表世界照明設計的最高水準,被譽為全球照明設計界的「奧斯卡」。;世界知名的照明設計如倫敦千禧橋、西班牙馬德里機場、阿布達比蘇丹酋長大清真寺等均為IALD獲獎專案。

該獎共設4大類別:光輝獎、卓越獎、優秀獎和特別提名獎。卓越獎(Award of Excellence)僅有6名,再從卓越獎中產生一名IALD光輝獎(IALD Radiance Award for Excellence in Lighting Design),也就是最大獎。另外是14個優秀獎和3個特別獎。

打敗300件作品

十聿照明設計團隊以上海大戲院項目獲獎,從全球300多件參賽作品中脫穎而出。上海大戲院前身是一座建於1930年代的電影院,現存的建築在過去的幾十年中經歷數次改造。因此,設計所面對的最大挑戰,是如何清晰且統一重現這座歷史建築,能靈活再現使用風華、更具有成為地標建物等多重意義。

十聿照明設計總監賴雨農表示,由於建築及室內本身全用石材包裹,在天花的部分沒法裝崁燈,但又必須考慮到照度,所以燈光設計大原則都跟著建築及室內的結構走,用自然、巧妙的方式把人工光源融入自然光線,夜間的室內照明也模擬類似的光線變化,增添更多戲劇色彩。

上海大戲院榮獲IALD卓越設計獎,十聿照明設計出品的蘇州音昱水中天,得到中國地產大獎燈光設計類優秀獎;上海虹橋天地演藝展覽中心更得到IES北美照明協會的照明優秀獎,與IALD獎並稱當今全球最權威的兩大照明設計獎項。十聿照明設計創始人賴雨農說,10年點滴換得了獎項的肯定,這是一份自己的堅持、團隊的辛苦、以及無數人提攜、幫助的成績單,「過去的學習和堅持,現在工作和生活的精彩,以及對未來的期許,從光開始,不忘初衷的放光芒。」

(中國時報)