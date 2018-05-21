賴雨農 創意世界爭光

2018年05月21日 04:10 中國時報 劉育良 報導

賴雨農（左）和團隊獲得國際照明設計師協會獎項殊榮，肯定他在燈光設計界的貢獻。（十聿照明設計提供）

上海大戲院。（十聿照明設計提供）

來自7個天窗的自然光源，輔以人工光源的補強，平衡調配上海大戲院室內光線。十聿照明設計總監賴雨農玩出光的千變萬化，也以此作品拿下日前在芝加哥舉辦的「國際照明設計師協會」（IALD）的設計卓越獎，和全球其他5個作品同享殊榮。

已有49年歷史的IALD，是全球唯一面向獨立職業照明設計師的國際性權威機構，年度獎代表世界照明設計的最高水準，被譽為全球照明設計界的「奧斯卡」。；世界知名的照明設計如倫敦千禧橋、西班牙馬德里機場、阿布達比蘇丹酋長大清真寺等均為IALD獲獎專案。

該獎共設4大類別：光輝獎、卓越獎、優秀獎和特別提名獎。卓越獎（Award of Excellence）僅有6名，再從卓越獎中產生一名IALD光輝獎（IALD Radiance Award for Excellence in Lighting Design），也就是最大獎。另外是14個優秀獎和3個特別獎。

打敗300件作品

十聿照明設計團隊以上海大戲院項目獲獎，從全球300多件參賽作品中脫穎而出。上海大戲院前身是一座建於1930年代的電影院，現存的建築在過去的幾十年中經歷數次改造。因此，設計所面對的最大挑戰，是如何清晰且統一重現這座歷史建築，能靈活再現使用風華、更具有成為地標建物等多重意義。

十聿照明設計總監賴雨農表示，由於建築及室內本身全用石材包裹，在天花的部分沒法裝崁燈，但又必須考慮到照度，所以燈光設計大原則都跟著建築及室內的結構走，用自然、巧妙的方式把人工光源融入自然光線，夜間的室內照明也模擬類似的光線變化，增添更多戲劇色彩。

上海大戲院榮獲IALD卓越設計獎，十聿照明設計出品的蘇州音昱水中天，得到中國地產大獎燈光設計類優秀獎；上海虹橋天地演藝展覽中心更得到IES北美照明協會的照明優秀獎，與IALD獎並稱當今全球最權威的兩大照明設計獎項。十聿照明設計創始人賴雨農說，10年點滴換得了獎項的肯定，這是一份自己的堅持、團隊的辛苦、以及無數人提攜、幫助的成績單，「過去的學習和堅持，現在工作和生活的精彩，以及對未來的期許，從光開始，不忘初衷的放光芒。」

(中國時報)