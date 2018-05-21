安吉赫萱打野戰 有蟲怕怕

安吉赫萱一直都想嘗試女英雄角色。

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中國時報
報導
安吉赫萱（右）是小S的私人健身教練，曾在IG上傳健身影片。

近年來軍事題材電影火紅，《絕色營救》是《絕色》系列第4部作品， 電影可說是美女版《戰狼2》，主要角色為安吉赫萱、卜祉亦、魏小歡、張波微。其中台瑞混血安吉赫萱，之前演過電影《很純很曖昧》、《極品絕配》、《記憶殘骸》，這次飾演女子軍團隊長，為打戲下苦功， 安吉赫萱說：「武打戲難免有皮肉傷，但因為有在健身，所以很能耐痛！」

她表示拍攝前進行1個月的體能集訓，練習如何拿短槍、長槍，戰場上的各種姿勢和翻滾，「尤其是AK步槍至少有4公斤，需要有好體力跟敏捷性才能拍出流暢畫面。」

暑假推健身書

體力活不是難事，最麻煩的其實是電影在雲南西雙版納原始森林拍攝，有好多不知名蟲類，她嬌呼：「剛好我很怕蟲，這是最辛苦的地方。」

安吉赫萱從小在台灣長大，中學後赴上海念書，外型姣好的她身高168公分、體重48公斤，還因熱愛跑步、游泳、拳擊、籃球與健身，頂著4塊腹肌，所以她另一個祕密身分是小S的私人健身教練。她說：「S姊是我見過最認真的學生，對自己的飲食跟體態非常要求，其實她的體態已經很完美了，但平時還是認真進行雕塑保持她的身材，從她身上我學到『好還可以更好』。」她預計暑假推出第一本健身書，與外界分享健身資訊。

(中國時報)

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