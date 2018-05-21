美妝聖品快閃回歸 奧碧虹深耕台灣

2018年05月21日 04:10 中國時報 吳娮翎 報導

PAUL & JOE周末馬戲團表演舞台，正在新光三越信義新天地A11快閃。（PAUL& JOE提供）

PAUL& JOE法式美妝馬戲團彩妝區。（PAUL& JOE提供）

ALBION旗下明星商品「健康化妝水」。（取材自ALBION官網）

法國LADUREE馬卡龍彩妝浮飾玫瑰經典腮紅。（取材自LADUREE官網）

ANNA SUI魔法薔薇蜜粉，1750元。（ANNA SUI提供）

台灣奧碧虹董事長王逸珍，帶領旗下美妝回歸台灣市場 。（粘耿豪攝）

今年台灣年度美妝圈大事，當數日本「奧碧虹」集團旗下品牌經營權轉移。ANNA SUI、PAUL& JOE、LADUREE、ALBION都由代理商宣告退出台灣，再由日本奧碧虹在台宣告回歸，本報專訪台灣奧碧虹董事長王逸珍，分享集團以直營重返原因，以及深耕在地市場的決心。

收回經營權喚起消費者記憶

相較歐美美妝企業重視趨勢，王逸珍說：「日系美妝更重視消費者的需求，喜歡開發長期商品，經營品牌精神，注重產品的品質，走的是細水長流的路線。」她認為對代理商來說，品牌無法即時提供市場流行美妝，再加上深耕品牌要長期才能回收，都成為代理商在投入資本時的考量，「奧碧虹採取直營的方式，除了能直接與消費者溝通，也能引進更多品項的商品，而不受限代理商。」

以ANNA SUI為例，2002年起風靡台灣，當時女孩、現在中生代都樂於擁抱該牌，但之後歷經5次經營權轉換，去年撤台成話題；睽違8個月後，品牌今年以「探險遊樂園」在台北遠東SOGO忠孝館設櫃，不只吸引鐵粉回歸，也讓新生代認識這傳奇品牌，櫃上「花漾旋轉木馬」更展現設計師精神。王逸珍表示，日本奧碧虹是要透過收回經營權，從品牌角度重新喚起消費者對品牌的記憶。

繼ANNA SUI後，美妝PAUL& JOE以「CIRCUS法式彩妝馬戲團」為概念，在新光三越信義新天地A11打造快閃店，除推台灣限定商品，更帶來全系列商品，並全面調整售價，開打第2天業績就已突破350萬，整個快閃檔期，可望帶來百貨初估業績的兩倍以上成長。

重視長期市場經營與服務

奧碧虹後續也將LADUREE帶回台灣市場，ALBION則預計在2019年回歸，會從品牌精神出發，重新站穩台灣市場，王逸珍說，ALBION在日本銷售居冠，不只明星商品「健康化妝水」熱銷，還有許多在日本夯賣的好產品，都會在後續與消費者加以溝通。

2000年從銀行業轉戰美妝時尚圈迄今，王逸珍見證美妝產業的轉變，她認為，日系美妝很大精神就在於提供消費者服務，不盲目追求無法操控的業績，甚至在日本還曾規範限購數量。對奧碧虹來說，比起一次性大宗購買，品牌更重視長期市場經營，與提供消費者服務。

(中國時報)