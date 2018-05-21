在家自製氣泡水 夯得冒泡

2018年05月21日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

Sodastream推出「Power Source黑」旗艦新機，6990元。Sodastream提供）

全國電子的Thomson健康氣泡水機，原價3990元，現享75折優惠價2990元，再享5期0利率分期優惠。（全國電子提供）

燦坤的SodaSparkle舒打健康氣泡水機大器款，原價6900元，會員價3980元。（燦坤提供）

近來氣泡水成了時尚飲料的代表，訴求零卡路里、低糖分，尤其在炎炎夏日是消暑良品，但每天到超商買氣泡水，除了花錢也不環保，於是不少消費者在家中添購氣泡水機，為自己準備合口味的氣泡水，例如SodaStream今年就推出了限量色的新品搶客，而燦坤及全國電子也推出相關商品優惠。

輕鬆打造個人化泌涼飲料

SodaStream今年推出的限量冰河藍色FIZZI氣泡水機，主攻台灣近年的野餐文化，讓使用者可帶著出門野餐，又能拍下漂亮的網美照，只要攜帶簡單的扣瓶裝卸寶特瓶，輕按幾下按鈕即可在水中注入氣泡。要是不喜歡單純無味的氣泡水，還能依個人口味加入糖漿、薄荷葉或檸檬等調味，不浪費耗材也能打造個人化的氣泡水。

燦坤也觀察發現，目前SodaStream在市場上是銷售相當穩定的氣泡水機品牌，主要因為近年氣泡水的興起，加上夏季的到來，氣泡水機的整體銷量也與去年同期有翻倍成長，除了以上品牌，也提供其他品牌商品優惠，例如燦坤祭出SodaSparkle舒打健康氣泡水機大器款58折特價3980元，而全國電子也有Thomson健康氣泡水機75折的折扣，再享5期0利率分期優惠。

自製一杯氣泡水約10元

目前市場上的氣泡水機，大多會附上二氧化碳鋼瓶及專屬的寶特瓶，使用方式相當簡單，只要扣上氣瓶，在寶特瓶中裝普通的水，按下按鈕即可隨個人喜好而決定加入多少氣泡。

至於二氧化碳鋼瓶也可以回收，例如SodaStream就有提供回收優惠方案，專屬寶特瓶也省卻製造垃圾的機會，據燦坤觀察所得，一杯約250ml的自製氣泡水約10元，相較超商一瓶30多元，划算許多。

(中國時報)