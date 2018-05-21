全螢幕手機當道 屏占比90％再來戰

2018年05月21日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

OPPO R15 Pro的夢鏡紅與夢鏡紫2色，均採用3D玻璃機背，並加入全新NFC與IP67防水防塵功能，6月1日正式開賣。（OPPO提供）

vivo新一代旗艦機「隱形指紋手機X21」正式登台，即日起於中華電信、台灣大哥大全省直營暨特約門市及加盟經銷商通路全面開賣，1萬6990元。（vivo提供）

LG G7 ThinQ擁有今年必備的「小瀏海」，共推出4色，近期將於韓國上市，台灣開賣時間有待公布。（LG提供）

手機螢幕愈來愈大，時下手機的全螢幕比例大多逼近90％，像大陸兩大手機領導品牌OPPO及vivo，本月陸續在台推出全新話題手機，前者以首款螢幕指紋辨識手機vivo X21登場，後者則以「顏值」、AI拍照功能取勝的OPPO R15系列搶市，而LG也在韓國推出全新的旗艦智慧型手機G7 ThinQ，預計今年將在台發售。

vivo推出了台灣首款螢幕指紋辨識手機vivo X21，一改過去安卓手機的指紋辨識設計區，將它從實體感應區，移至隱藏在正面螢幕的下方，當需要使用開鎖時才會顯示引導式圖形UI，配以6.28吋、19:9的FHD+ Super AMOLED全螢幕，跟上了今年手機必備的「小瀏海」熱潮，整體屏占比達90.3％，vivo台灣分公司副總經理韋奇夆信心滿滿的說，希望今年可打進台灣手機前10大排名，在3到4個月內銷售上3到5萬台。

OPPO大打擅長的拍照功能之餘，屏占比也高達90％，且推出了具有NFC及IP67防水防塵功能的R15 Pro，用上今年流行的3D玻璃機背設計，請來色彩大師Karim Rashid合作，為OPPO R15系列打造了全新色系，手感也比過去更貼手，資深業務暨產品總監許進榮表示，這次請來蕭敬騰代言，就是希望可攻下網站社群，與年輕人有更多的互動，希望在各大電信商的幫助下，能維持單機銷售冠軍王的成績。

至於LG，本月也推出最新的旗艦智慧型手機G7 ThinQ，雖然同樣擁有「小瀏海」，整體屏占比也達90％左右，可通過設定來填滿側旁的空間，另外還加入了最新Google Lens、以臉部辨識生成的2D及3D貼紙的Stickers功能等，更首次配置了AI功能快捷鍵，近期將於韓國上市，台灣開賣時間尚待公布。

(中國時報)