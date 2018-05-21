智慧穿戴獨立連網 不必再當低頭族

2018年05月21日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

2.三星Gear S3 frontier冒險家，1萬2500元。（三星提供）

3.Garmin Forerunner 645，1萬2990元起。（Garmin提供）

果粉等待已久的Apple Watch Series 3 LTE版，終於在台灣正式上市，這是台灣首支具有獨立連網功能的智慧手表，有了它，不必帶手機出門也能處理通訊、購物、導航等功能，也意味著手機用戶的習慣可能逐漸改變，相較市面上一般智慧穿戴裝置，多了幾分方便性。

新一代Apple Watch Series 3新增了探險家表面，可直接觀察目前LTE連網收訊，也可自行設定左、右及下方的快捷設定，像是撥打電話、地圖、天氣等功能，同時也加入了連網功能，可獨立進行音樂串流及播放電台，對於喜好運動的人，不必再把大尺寸手機帶在身上，只要戴上耳機及手表即可出門。

對比三星的Gear S3及Garmin的Forerunner 645音樂跑錶系列和vivoactive3，前者支援NFC及MST以使用Samsung Pay，電池續航力待機可延至3到4天，並有氣壓感應器以即時追蹤天氣變化，以及手寫輸入訊息、運動紀錄等功能；Garmin的手表則是針對運動客群而設計，支援最新的Garmin Pay之餘，Forerunner 645系列更與KKBOX合作，不過必須先下載音樂至手表中，此外它還有一系列的運動偵測功能。

由此可見，目前台灣流行的智慧穿戴裝置多主打運動、健康功能，而新一代Apple Watch卻因增加了LTE連網功能，因此使用者就算運動、散步、遛狗之類的短時間外出，只要戴上手表，就可通話、簡單回覆訊息、使用地圖導航等功能，足以應付手機的基本應用，而三星也表示，未來不排除在台引進LTE版智慧穿戴裝置的可能性，也可想像以後在聚會、會議中，人們可以不必隨時看手機，漸漸改變「低頭族」的使用習慣。

(中國時報)