露營車出遊 如家舒適

據統計，國內熱中露營人口已超過200萬人；全台有上千處露營地，每到假日更可看到民眾在海邊、山上駐車就地野餐起來。為了搶攻這塊休閒商機，車廠有露營車、露營拖車，也有業者提供客製化改裝、租賃，還有民宿業者以露營車體驗為賣點，消費者不必買車、買裝備，就能享受露營野趣。
福斯商旅是國內少數能提供完整露營車選擇的品牌，在國內提供California Beach、California Beach 4MOTION、California Ocean等3款選擇，售價自199.8萬至303.5萬元，此車系最大特色就是具備可升降的車頂帳篷，座椅還可打平成車床，提供上下各兩個雙人床位，至於車款間的差別在於配備的豐富性及完整度，業者近期主打California Beach Value Package。
California Beach標配豐富
VW California Beach雖為基本款，但已標配多功能折疊桌、折疊椅、220V插座，車外還有車頂帳篷、伸縮式車側遮陽棚、外接充電接頭；頂級的California Ocean則提供雙爐烹飪瓦斯爐、冷藏冰箱、流理台櫥櫃、衣櫃，車頂帳篷也升級為電動升降功能，甚至還配置4 MOTION四輪傳動系統，可克服更多不同的路況挑戰。
MINI可選購車頂帳篷
另外，其他車廠也有些貼心的小設計，即使是一般的車款，也能體驗到休閒野趣，例如在旅程間，若想停下腳步欣賞眼前美景，MINI即提供車主野餐坐墊選配，只要掀起尾門拉出坐墊，兩人即可併肩坐在一起，享受旅途中的自在愜意；喜歡露營的MINI車主也可選購MINI與AUTOHOME聯名車頂帳篷，只要開車到露營定點，幾個簡單的動作就可以將帳篷架好。
和泰也推露營配件
和泰汽車今年初在台北國際新車大展發表露營相關配件，包括彈開式野營帳、菱格紋可拼接式睡袋、休閒野營桌、折疊野營椅及多功能戶外野營燈等等。其中野營帳為全罩式結構，收合起來只有80x80cm，但張開後達220x120x100cm，內部空間可容納兩名成人，前後兩端有拉鍊出入口、左右兩側有透氣防蚊紗網、帳內有簡易收納袋，還附營釘可供固定。
買ZINGER、TOYOTA贈露營組
此外，中華三菱近期即針對旗下商旅車ZINGER推出購車即贈露營組的優惠，贈品內容包括：中華三菱車尾帳、LED燈條、防水野餐墊、防水野餐桌墊、超輕量折疊桌椅組、兩用露營燈以及裝備袋；和泰汽車針對TOYOTA國產車型推出購車即贈全套豪華露營組，加碼再送原廠「5年或14萬公里」全車延長保固。
(中國時報)