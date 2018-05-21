露營車出遊 如家舒適

2018年05月21日 04:10 中國時報 陳大任 報導

MINI與AUTOHOME合作推出聯名車頂帳篷，只要開到露營定點，幾個簡單的動作就可以將帳篷架好。（MINI提供）

MINI提供車主野餐坐墊選購配備，柔軟舒適且具防汙功能的雙人坐墊，可以直接從後廂底板下拉出。（陳大任攝）

中華三菱ZINGER配置2.4L引擎，具136hp/21kgm最大動力輸出，搭配5速自排變速箱，採前置引擎後輪驅動設定。旗艦+型車款配備再升級，新增極智數位儀表板及鋁合金車頂行李飾架，內裝外觀質感大躍進。業者並提供40萬40期0利率或低月付5000元起的二選一購車優惠方案，車款售價62.9至74.9萬元。（中華三菱提供）

中華三菱「商旅頭家喜相逢專案」，針對換購特定車種即贈送OutdoorBase愜意野餐露營組。（中華三菱提供）

VW California Beach可設定年、月、日資訊，特別能展現出長途/長期旅遊的特色。下方為駐車暖氣設定，有10段強弱調整，出風口在B柱下方。（陳大任攝）

中控台有許多置物空間，可分別收納旅遊書籍、手機、飲料，手套箱還有USB充電插孔。Climatronic三區獨立恆溫空調，能辨識陽光強度和車外溫度。（陳大任攝）

駕駛座與前乘客座皆為人體工學座椅，各配有可調整高度的扶手及腰部支撐，並包覆容易清潔的Pilion織布，還可旋轉180度，車艙變成小型起居室。（陳大任攝）

第二排為2人座長椅，打平後與後方的床墊加總起來，即可成為1.5x2m的寬敞車床，座椅不但可在軌道不受限調整，必要時也可拆下。（陳大任攝）

上層床舖尺寸為1.2x2m，板條式床架有相當不錯的支撐及舒適度，頂篷升起雖為斜角，但前方床頭位置的高度已足可供兩名成人維持舒適坐姿。（陳大任攝）

兩張標準尺寸折疊椅收納於車尾門內，椅子重量很輕，即使女性也能輕鬆取放。折疊桌則是固定在側邊的滑門內側，既實用又不占空間。（陳大任攝）

若露營區有供電的話，VW California Beach車側後方有專屬外接電插座，可利用車內的配件連接，提供車內的用電。（陳大任攝）

伸縮式車側遮陽棚的收納盒是固定在車頂右側，使用附加的搖桿即可輕鬆地伸展出來，伸縮式腳架藏在最前端，可自由調整高度，以因應不同地形。（陳大任攝）

每到夏日，戶外活動特別熱絡，海邊戲水是一大樂趣。（陳大任攝）

據統計，國內熱中露營人口已超過200萬人；全台有上千處露營地，每到假日更可看到民眾在海邊、山上駐車就地野餐起來。為了搶攻這塊休閒商機，車廠有露營車、露營拖車，也有業者提供客製化改裝、租賃，還有民宿業者以露營車體驗為賣點，消費者不必買車、買裝備，就能享受露營野趣。

福斯商旅是國內少數能提供完整露營車選擇的品牌，在國內提供California Beach、California Beach 4MOTION、California Ocean等3款選擇，售價自199.8萬至303.5萬元，此車系最大特色就是具備可升降的車頂帳篷，座椅還可打平成車床，提供上下各兩個雙人床位，至於車款間的差別在於配備的豐富性及完整度，業者近期主打California Beach Value Package。

California Beach標配豐富

VW California Beach雖為基本款，但已標配多功能折疊桌、折疊椅、220V插座，車外還有車頂帳篷、伸縮式車側遮陽棚、外接充電接頭；頂級的California Ocean則提供雙爐烹飪瓦斯爐、冷藏冰箱、流理台櫥櫃、衣櫃，車頂帳篷也升級為電動升降功能，甚至還配置4 MOTION四輪傳動系統，可克服更多不同的路況挑戰。

MINI可選購車頂帳篷

另外，其他車廠也有些貼心的小設計，即使是一般的車款，也能體驗到休閒野趣，例如在旅程間，若想停下腳步欣賞眼前美景，MINI即提供車主野餐坐墊選配，只要掀起尾門拉出坐墊，兩人即可併肩坐在一起，享受旅途中的自在愜意；喜歡露營的MINI車主也可選購MINI與AUTOHOME聯名車頂帳篷，只要開車到露營定點，幾個簡單的動作就可以將帳篷架好。

和泰也推露營配件

和泰汽車今年初在台北國際新車大展發表露營相關配件，包括彈開式野營帳、菱格紋可拼接式睡袋、休閒野營桌、折疊野營椅及多功能戶外野營燈等等。其中野營帳為全罩式結構，收合起來只有80x80cm，但張開後達220x120x100cm，內部空間可容納兩名成人，前後兩端有拉鍊出入口、左右兩側有透氣防蚊紗網、帳內有簡易收納袋，還附營釘可供固定。

買ZINGER、TOYOTA贈露營組

此外，中華三菱近期即針對旗下商旅車ZINGER推出購車即贈露營組的優惠，贈品內容包括：中華三菱車尾帳、LED燈條、防水野餐墊、防水野餐桌墊、超輕量折疊桌椅組、兩用露營燈以及裝備袋；和泰汽車針對TOYOTA國產車型推出購車即贈全套豪華露營組，加碼再送原廠「5年或14萬公里」全車延長保固。

(中國時報)