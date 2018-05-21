2018年05月21日 04:10 中國時報 文／陳幸蕙

一闕沉痛的滅絕哀歌

去秋，曾至國立台灣博物館蒐尋石虎資料。

是少有參觀者的淡季。

展覽室內幾乎空無一人。

當我偶然停佇在一座神態孤高倔悍的動物標本前，仔細端詳時，枯坐角落多時的解說員，主動走來告訴我：「這是台灣雲豹，一種珍貴的台灣原生動物……」

見我對她的熱情解說並不排斥，且露出感興趣的傾聽表情，於是，彷彿工作士氣獲得鼓舞的解說員，便接續原先的鋪陳，為我述說了一個迷你的動物故事，不，一闕沉痛的滅絕哀歌，一段傷心的台灣雲豹滄桑史。

原來，這全球獨一無二的台灣原生貓科動物，一八六二年，才首次被第一個踏上台灣的歐洲動物學家，記錄在科學文獻上。

當時，有數千隻矯捷雲豹，縱橫奔逐於福爾摩沙碧綠遼闊的中低海拔闊葉林間。那是它們幸福自在的森林家園，也是我們可以傲世的生態自然景觀！

匹夫無罪，懷璧其罪

但，是誰這樣說：「匹夫無罪，懷璧其罪」？

由於骨頭被視為珍貴藥材、皮毛被視為皮衣頂級原料，「懷璧其罪」的雲豹，在二十世紀初遭大量捕殺；接著，更因土地開發，大肆砍伐森林，雲豹棲地被嚴重破壞，難以生存，短短一百年內，在學者專家統計下，這野生動物竟僅餘不到十隻！

為追尋傳說中的雲豹身影，於是，學術界和農委會野生動保專家，在本世紀初，曾分別在玉山、大武山、雪霸山區等好幾百個觀察點，設置紅外線自動相機和氣味陷阱，進行追蹤觀察。但經十餘年調查研究，失望的團隊在2014年終還是黯然宣佈：「台灣雲豹絕跡！」

接著，國際自然保護聯盟紅色名錄中，也正式記錄─「台灣雲豹滅絕」！

黑暗末日，

受難旅程的終點

「所以目前在台灣──」

解說員最後是這樣告訴我的：「唯一能見到的雲豹，就是妳眼前，收藏於本館的這個標本。」

離開我之前，她又折回來補充說：

「這標本還是日據時代留下來的喔！當時日本人稱台灣雲豹為『高砂豹』，很珍惜地把它當成『天然紀念物』

……」

「天然紀念物？」

見我不解，於是她又耐心告訴我，「天然紀念物」是日文中的漢字，意思是具代表性、當地獨有、又很稀少的動植物或天然景觀──

「像黃石國家公園是美國的天然紀念物，富士山原始森林是日本的天然紀念物，等等。」……

當展示廳另端，有新來的參觀者跨入，克盡職守的解說員終離開我，朝他們走去時，我忽感到一陣難以言喻的心痛！

在長期遭到獵捕、剝削的受難旅程終點，在失去幸福家園、失去所有族群的那一個黑暗末日，當最後一隻雲豹，來到險峻的山巖頂端，抬頭望向把整個美麗島照耀得無比清晰銀白的明月，不甘不捨之餘，終悲傷長嘯一聲，孤寂死去時，它向來目光凌厲不屈的眼睛，是否曾泛哀傷無助之淚？

若用「此恨何深！」來表述最後一隻台灣雲豹絕望痛憾的心情，是否，仍嫌太褻瀆、太輕描淡寫了些呢？

台灣真正的「原住民」

我想到我此次踏入台灣博物館，是為蒐集石虎資料而來。這種長得像貓，但體型較大、甚富原始野性的一級保育類野生物種，和雲豹一樣，也是非常珍稀的台灣原生動物。

如說得直白些──雲豹和石虎，都是台灣這塊土地上真正的「原住民」啊！

若雲豹已在我們手中滅絕，那麼，石虎呢？

由於土地開發擴張速度太快，石虎棲地被嚴重破壞，再加上穿越山區道路屢遭車輛撞死（路殺）、農地大量使用農藥（毒殺）、非法獵捕（盜殺），令人歎惋的是，原本廣泛分佈於台灣全島的石虎，如今也正面臨有史以來最嚴峻的生存考驗，只在開發較少的丘陵或國家公園、自然保留區內零星出現，被認定是瀕絕、高危的台灣原生物種，據學者專家推估，也僅餘約三、四百隻了。

萬劫不復的紅線，如此赫然可見！

難道，另一闕悲哀的動物輓歌，又要因我們再度響起嗎？

一石數鳥の名案

在一切都太遲之前，遂不免要想起，日本新潟縣佐渡島的朱鷺。

這種古稱「桃花鳥」、被視為吉祥的飛禽，同樣也曾因美麗光澤的羽毛，懷璧其罪，遭大量捕殺；也同樣因土地利用，濫伐森林和農民大量使用農藥，數量銳減，瀕臨絕種。

但就在瀕絕之關鍵時刻，是的，就在滅絕悲劇無法挽回、一切都太遲之前，日本政府出面指定了朱鷺為「佐渡島之鳥」、「特別天然紀念物」，並輔導農民將農藥化肥減半，推廣友善朱鷺的耕種方式。

「與朱鷺永續共生的佐渡鄉里」！

他們是如此說的，也以此為目標。

結果經多年努力，竟真翻轉佐渡成為朱鷺宜居的美好環境！佐渡島不但因此獲選為「世界農業文化遺產」（註），當地為保護朱鷺、少用農藥所生產的「朱鷺米」，也在名聞遐邇的新潟「越光米」外，成為另一具地方代表性的品牌米。至於──

「佐渡島最大的魅力，是我們保存了朱鷺可生存的大自然」！

成為當地驕傲、醒目、獨家的觀光logo後，每年因此吸引許多觀光客和有心取經的生態專家學者前往，尤帶動了當地蓬勃發展。

如用日文來說，這真是「一石數鳥の名案」（一石數鳥的好主意）啊！

相信「太遲」不會發生！

不知我們能不能，也如此一石數鳥呢？

──不讓滅絕輓歌響起！

且在生存與環境資源共享的議題上，不再狹隘、封閉地只局限於「人」本位主義觀點，而能從開放包容、保護其他動物的宏觀視角出發，去創造共存多贏的局面！

我所蒐集的資料顯示，石虎，目前是台灣生態環境一大重要指標，它的存續，和在島上生活的我們密切相關，保護石虎就是保護大自然、保護我們自己；若親密一點，就逕稱石虎是我們的吉祥物，或許也不為過吧！

而那日，離開博物館，向那已顯陳舊的日據時代動物標本、向永遠靜止的最後一隻台灣雲豹，投以深情悵然的目光時，我低盪的心間，終還是浮現了一絲喜悅。

因為如佐渡島那樣，就在石虎瀕絕關鍵時刻，我們這塊土地上，終也開始出現不使用農藥化肥的「石虎米」和諸多友善石虎的做法；而尤令人高興的則是，今年在台中舉辦的「世界花卉博覽會」，不但真以石虎為吉祥物，還特別為維護石虎棲地，更改舉辦場所呢！

在石虎過去所曾受到的傷害、現在正面臨的困境，以及當下我們試圖彌補昔日錯誤，讓它們在未來能永續生存這事上，我想，我真的看到，屬於台灣「一石數鳥的名案」了。

相信，對台灣石虎而言，那個「太遲」不會發生！

「名案」之後，且祝福，我們親愛的石虎，今後，不但不必痛苦失鄉、瀕遭虐殺，且都能歡喜自由，出入屬於它們的可愛家園──

雲霧繚繞、碧綠終年的台灣山丘，坡地，與森林。

註：佐渡的朱鷺保育文化，是先進國家中第一個被認定的世界農業文化遺產。

(中國時報)