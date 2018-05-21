2018年05月21日 04:10 中國時報 文／瓦歷斯．諾幹

有人說影像作為一個問題，其與哲學一樣古老，這說法令一般大眾誤認為攝影的行動是個大哉問。其實最古老的影像來自於人類的眼睛，正確地說，是記憶，是閃現在眼前的人、事、物的片斷記憶，而眼睛的記憶總是選擇性的，有些看過就忘了，有些（而且僅僅是少數的有些）記憶深刻，會在特定的時刻反覆放映在腦海裡。許多時候，這就觸發了某種義無反顧的行動。我認為，鳥居龍藏在東京帝國大學人類學系擔任標本管理員，師事日本人類學家之父坪井正五郎這時期，奠定了鳥居龍藏日後的行動。此時是1893年，鳥居龍藏正是青春正盛的23歲。同樣的23歲，是我初執教鞭的第一年，在花蓮山村的某所小學任教，還未曾涉足人類學以及攝影。

鳥居龍藏生於德島縣德島市東船場，為家中排行第二之兒子，家裡經營菸草批發生意。他自小學校退學後，持續學習人類學知識。1886年，參加東京人類學會。1892年，於千葉縣發現史前貝塚。隔年，跟隨坪井正五郎學習。幾年之後，在1896年至1900年間，四度被東京帝國大學派遣至臺灣從事人類學研究調查。資料顯示，他選擇徒步入山，以進行實地調查旅行，足跡遍布臺灣本島及紅頭嶼、火燒島，並攀登玉山，橫越中央山脈，為臺灣原住民研究留下珍貴的影像與資料，完成兩部民族誌學作品《紅頭嶼土俗調查報告》及《人類學寫真集·台灣紅頭嶼》，被已故的人文學者楊南郡先生讚譽為台灣人類學研究的「調查三傑」（鳥居龍藏、伊能嘉矩、森丑之助）。

1906年之後，陸續進行人類學研究與調查，進行滿蒙調查、朝鮮半島、黑龍江流域為中心的少數民族調查，1930年代後，前往中國北方，研究主題轉向遼代 ，甚至在人生的晚年，還親自走訪湖南、貴州和雲南等偏遠地區，對中國西南地區的瑤族、彝族和苗族等少數民族做了大量考察。值得注意的是，二戰期間，鳥居龍藏任教的燕京大學的中國學生和教授都遭到日本人的逮捕，鳥居龍藏不顧一切的設法營救，他認為戰爭應是兩個國家在戰場上的較量，學生和學術界都是無辜的，不應該因此而受到波及。可惜他最終營救失敗，之後，他拼盡全力保住了燕大的書籍和珍貴的資料，為日後燕大的復興打下了基礎。

事實上，鳥居龍藏的精神可以說是反戰的，雖然是日本人，可是對於自己母國的軍國主義一直都不贊同，他還反對日本對外的侵略擴張，這也遭致日本軍方的反感與敵視。對照鳥居龍藏在1896年至1900年間，四度至臺灣從事人類學研究調查，在獲得彌足珍貴的「蕃族、蕃地、蕃情」的調查時，他一定不知道這些研究與調查成為台灣總督府「理蕃」的基礎。1910年佐久間總督訂定了「五年理蕃計畫」，以軍警聯合部隊進行對台灣原住民地區的「武力前進」。1915年，台灣全境原住民「歸順」，台灣原住民嘗受了血的代價，拜殖民帝國發動的「戰爭」所賜。

法國哲學家德勒茲（Deleuze）論影像時說：影像必須擺脫「再現政權」的統治才得以擁有最大的力量。照片中的鳥居龍藏蹲坐在地上、左手掌撐著似乎是疲累或是困惑的臉，後方的族人站立著，彷彿鳥居龍藏才是「被捉捕」的人，大異於那個時代高高在上的人類學者。這是鳥居龍藏在踏查時被照相機「捕捉」的影像，是我最喜歡的照片之一。附帶一提的是，「東京大學總合研究資料館標本資料報告 第18號、1990」，補充說明。」稱這張照片是「南部阿美族與鳥居」，照片上的族人怎麼看都不像是阿美族人，反而更接近鳥居龍藏踏查最艱辛、研究時間最久的布農族人，或者，是平埔族嗎？

(中國時報)