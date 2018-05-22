脂肪肝 肝癌風險新因子

研究發現「脂肪肝與代謝性疾病是肝癌的風險因子」，打破肝癌必經肝硬化的過程。圖為新光醫院胃腸肝膽科主治醫師朱光恩為民眾做腹部超音波檢查。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
傳統研究罹患肝癌三部曲

不是B肝帶原者，也沒有C肝，依然可能罹患肝癌。國家衛生研究院昨公布「台灣肝癌細胞研究網絡」，研究發現「脂肪肝與代謝性疾病是肝癌的風險因子」，打破肝癌必經肝硬化的過程，這項發現將改變未來肝癌篩檢的新決策，有脂肪肝、糖尿病等代謝性疾病的民眾，都應進行肝癌篩檢。據統計，在全台2300萬人中，約有6成、1300萬人有脂肪肝，比例非常高。

全台6成、1300萬人有脂肪肝

台灣肝癌網並發現非B、C肝引起的肝癌，發病年齡較晚，有近4成高於70歲，反映台灣人口老化與飲食逐漸西化。台中榮總前外科部副主任吳誠中表示，非B、C肝仍會罹患肝癌是很前瞻性的研究，影響至少未來30年的肝癌成因結構，民眾要加強脂肪肝與代謝性疾病的預防與治療，建立可能罹患肝癌的觀念，並注意定期篩檢。

根據資料，2004年以前，肝癌為台灣癌症死因之首，之後才被肺癌超越，目前台灣每年有超過1萬1000人診斷出肝癌，2016年有高達8353人死於肝癌。而國人始終認為，男性得肝癌的機率較女性高，但事實上，自1993年至今，肝癌高居台灣女性第2大癌症死因，因此，防範肝癌不分老少，也不分男女。

由於台灣的肝細胞癌有8成5以上是慢性病毒肝炎感染（B型、C型肝炎），慢性病毒肝炎會造成肝硬化，進而惡化為肝癌，所以過去醫界認定肝癌高風險因子是慢性肝炎、肝硬化與男性。

代謝性疾病風險高於B、C肝

不過，台灣肝癌網最新研究卻有新發現。國衛院分子基因學研究所研究員級主治醫師黃秀芬表示，在沒有B肝、C肝的肝癌患者中，風險因子已大不相同，即使沒有喝酒、沒有肝硬化、但有代謝性疾病(如糖尿病、三酸甘油脂過高)或脂肪肝都有可能罹患肝癌，女性也不例外。

研究數據指出，在沒有病毒性肝炎感染、也沒有酒癮的肝癌患者中，非酒精性脂肪肝的肝癌患者僅有18.5％肝硬化；糖尿病史的肝癌病患有25.6％肝硬化；三酸甘油脂過高的肝癌病患有24％肝硬化，比例並不高，顯示在罹患肝癌之前，不一定會先肝硬化。

台灣肝癌網是從2005年至2011年收集國內3843例肝癌患者的肝炎病毒分析，這是英文文獻最大數目的肝癌病毒分析，其中約1成（411例）是沒有慢性病毒肝炎感染，引起研究團隊的好奇，因而進一步分析他們的風險因子，發現代謝性疾病的風險因子高於慢性B型、C型性肝炎感染的肝癌患者。

女性罹癌 9成無慢性病毒肝炎

黃秀芬說，3個代謝性疾病的風險因子是脂肪肝、糖尿病史與三酸甘油脂過高，如果再進行酒癮分析，沒有酒癮的比例更高。所以沒有酒癮、沒有肝硬化的族群，身體內若有2個以上的風險因子，近7成男性肝癌都是無慢性病毒肝炎、女性更達9成。

(中國時報)

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