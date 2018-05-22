美國陸戰隊不進駐AIT新館

2018年05月22日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

美國在台協會（AIT）內湖新館將在6月12日落成。外傳美國海軍陸戰隊將進駐，AIT處長梅健華昨首度回應表示，AIT的維安措施將維持不變，如美國的「一中政策」是基於美中三公報及《台灣關係法》，這政策不會改變，維安政策也不會改變。

新館落成 多數本地僱員維安

前處長楊甦棣對催生AIT新館出力甚多，他於4月投書台灣媒體，斬釘截鐵地表示，AIT新館將設立「陸戰隊之家」（Marine House），他在推動新館之初，就決定確保AIT新館將由「美國陸戰隊使館警衛隊」（MSG）派駐一支分遣隊負責維安。據楊所知，內湖新館將由美國的精銳部隊負責衛戍工作，「如果不是陸戰隊弟兄，還能有誰會進駐新館的陸戰隊之家？」

楊甦棣並在文中透露，相交25年的陸戰隊准將葛瑞森（Wallace “Chip” Gregson），是位得力幫手，相當支持他的想法，因為葛瑞森曾多次訪台，充分了解密切卻又非正式的美台關係的重要性。

但是梅健華昨表示，「我要清楚說明」，目前AIT信義路辦公室的維安人員，是由一群少數美國籍加上人數較多的本地安全僱員共同維護AIT，這樣的維安情況將維持至內湖新館。

台灣 是數一數二安全的地方

梅健華指出，媒體對AIT新館維安措施做很多的臆測，寫很多聳動故事，聽起來都很有趣，但他們的基調就是政策不會改變，美國的「一中政策」是基於美中三公報及《台灣關係法》，他們不會改變，「維安策略也不會改變」。

梅健華指出，美國所有駐外單位都有一系列的維安標準，AIT也不例外，維安重點在於確保同仁能夠安全辦公，而「維安政策跟政治上並無相關」，主要著重在是否維護人員的辦公安全。台灣已是數一數二安全的地方，「但如果想要見識什麼是真正安全，請到我們內湖新館參觀。」

AIT處長在台任期通常是3年，梅健華即將屆滿，他強調，昨天不是告別記者會，在某個時候他將交給繼任者，屆時他相信台灣人民會熱情歡迎繼任者，如同歡迎他的家人一樣。

川普政府在人事任命上常有延遲現象，AIT處長是否也可能受影響？梅健華強調，他3年前到任時，很順利與前任者交接，他有信心未來也是如此，不會有中斷的情況。

(中國時報)