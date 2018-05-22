AIT入厝 很多台灣好朋友會來

2018年05月22日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

美國在台協會（AIT）內湖新館訂於6月12日舉行落成典禮。美國《台灣旅行法》生效後，外界關注美國將派出何種層級官員來台出席典禮。對此，台北辦事處長梅健華表示，他保證：「有很多來自華府的好朋友」都會蒞臨，當中包括台灣熟悉的好朋友。

梅健華稱「好酒沉甕底」

AIT新館於2009年6月動工，歷經楊甦棣、司徒文、馬啟思，至梅健華才完工，共計9年，4位處長。梅健華昨全程以中文致詞，連續說了兩次「這是一個非常重要的時刻」，顯示心情的興奮，並特別以台語諺語「好酒沉甕底」形容新館籌備過程。

AIT主席莫健及蔡英文總統都將應邀出席典禮。梅健華說，台美的基礎堅若磐石，就如美台友誼一樣，新大樓將在21世紀和未來屹立不搖，如台美關係一樣。

對於美方將派出何種層級官員與會，梅健華指出，媒體對誰會來參加落成典禮，有很多天馬行空的預測，但他希望大家把焦點放在內湖新館的本身及慶祝典禮，這是美台關係的里程碑。

美鼓勵兩岸建設性對話

梅健華強調，他在此保證，許多來自華府的好朋友都會前來，在這些貴賓當中有大家熟悉的好朋友。

大陸持續對台施壓，美方將如何協助台灣？梅健華重申，美國政府反對兩岸任何一方單方面採取行動，改變兩岸現狀，美方鼓勵兩岸採取建設性的對話，促進東亞地區的和平與穩定。

梅健華說，美國只要有跟任何一方接觸的機會，都會鼓勵兩岸採取建設性對話，有時雖會讓人感到挫折（frustrated），但美方仍持續呼籲雙方採取積極、建設性對話，促進兩岸關係穩定。

美台關係並非零和遊戲

梅健華強調，美方一向支持台灣有意義的參與國際組織，包含世衛大會（WHA），美方非常失望看到大陸施壓阻止台灣獲得WHA的邀請函。

對於外界擔心美國打「台灣牌」，以獲取中國大陸的配合，梅健華表示，促進美台關係的努力並非「零和遊戲」，加強美台關係並不會犧牲任何人的利益。

梅健華致詞時也說，要衡量一段關係終究要看對方值不值得信任；有困難的時候，對方願不願意伸出援手；誰才是真正的朋友。對美國來說，台灣是重要且可靠的夥伴，台灣也有意願和能力扮演正面積極的角色，協助解決區域和全球的挑戰。

(中國時報)