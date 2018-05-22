新聞透視－聯美抗陸策略 我恐落一場空

2018年05月22日 04:10 中國時報 陳柏廷

美國在台協會（AIT）內湖新館即將啟用，之前傳出美方高層級官員可望來台觀禮，拉抬美台關係，但隨著陸美關係回歸「對話」本位，台灣寄望劇本，也恐隨之破滅。其實陸美台三角關係本就是「動態」變化，民進黨政府「聯美抗陸」外交路線亦須調整，才能尋求台灣最大利益。

AIT內湖新館下月12日正式啟用。這場台灣方面關注已久，原本盼進一步拉抬台美官方關係的落成典禮，隨著AIT處長梅健華昨日的記者會後，似乎有著截然不同的發展方向。

梅健華雖提及當天「華府會有很多台灣好朋友」來觀禮，但相關說法十分模糊，不只看不出來美方官員層級，就連「官員」二字都未明講，只以「好朋友」替代；加上先前傳得沸沸揚揚的美海軍陸戰隊可望進駐，從梅健華的說法來看，也形同「破局」。

相關事態「開高走低」的發展，台灣方面顯然不樂見。畢竟在此之前華盛頓頻打「台灣牌」，挾帶著《台旅法》效應，倘若搭配美高官來台觀禮AIT新館落成，勢必可將台美關係帶上新里程碑，如今看來更像是「竹籃子打水，一場空。」

平心而論，民進黨政府如此期待，無可厚非，對台灣未來也非全然壞事。只是相關期待是建立在「美陸衝突不斷」上，台灣從中得利之餘，甚至可挾美自重。

然而國際局勢本就多變，既然「多變」，意味著陸美台三角關係也必然是「動態」關係，更遑論國家間互動，也沒有永遠的敵人。川普政府當前確實把北京視為戰略競爭對手，發動貿易戰即明顯例子，但只要雙方取得一定共識，隨時可以化敵為友，重回「對話」軌道。

坦白說，民進黨政府外交政策一向是打著「聯美親日抗陸」的招牌；但如此建立在「陸美衝突不斷」靜態前提的外交路線，也須因應陸美關係的動態變化而有所調整。民進黨政府惟有進一步推動外交主軸的「範式轉移」，才能尋求台灣最大利益。

(中國時報)