陸美敏感期 無意惹紛爭

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中國時報
／台北報導

一位曾駐美的退役將領表示，現在是美國與大陸互動的敏感時期，雙方又在打貿易戰，在這個時間點上，美如派海軍陸戰隊進駐AIT內湖新館負責維安，並不是很好的時機。不過，這位退將認為，美國現在不派，不代表以後就不會派。

美國陸戰隊使館警衛隊大約有1000餘人，主要的任務是保護美國135個駐外使領館，每一個分遣處至少派駐6位，保護相當於美國領土的駐外使館以及人員安全，必要時，也保護美僑安全，就某種程度而言，駐守海外的美國陸戰隊，更已成為美國國力的象徵。

前AIT處長楊甦棣曾多次公開預告，AIT新館規畫將由美國陸戰隊使館警衛隊派駐，多位民進黨立委也曾在立法院質詢此事，綠營並有人認為如美軍陸戰隊進駐內湖AIT，有政治和軍事的象徵意義。

不過，AIT處長梅健華昨天明確表示，內湖新館的維安措施將沿用在信義館的安排，「我們的政策沒變」。換言之，美不會派陸戰隊進駐AIT。

至於我在華府代表處的維安，目前是由我方聘請的美國當地保全公司僱員負責，據了解，這些保全人員都不帶槍，以前還曾有美國警察兼差，擔任我代表處的保全工作。

事實上，在兩蔣與李登輝時代，我駐美的維安工作，是派憲兵負責，赴美的憲兵均穿便服，執勤時也不帶槍，由於可以派到美國是肥缺，國防部常收到告來告去的黑函，後來因預算考量，陳水扁擔任總統時代，決定撤回駐華府的憲兵。

(中國時報)

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