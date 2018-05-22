15友邦提案「邀台為觀察員」 遭否決

2018年05月22日 04:10 中國時報 崔慈悌 、 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

WHO公告，我15友邦提案，要求將「邀請台灣作為觀察員參加WHA」列入議程。（摘取自世衛官網）

世界衛生大會（WHA）昨天登場，台灣今年未收到邀請函，蔡英文總統昨日下午表示，索羅門等友邦將在會中擔任辯論代表，與台灣其他的國際友人一起為台灣發聲。可是，由我國洽請15友邦提案邀請我以觀察員身分參與WHA的提案，經大陸與我友邦在總務委員會進行辯論後，大會主席已在台灣昨日深夜裁決不列入議程。

第71屆世界衛生大會21日至26日在瑞士日內瓦舉行，我國2009年起以觀察員身分參與WHA，但因兩岸關係不佳，遭陸方打壓，繼去年之後，今年再次被WHA拒於門外。

蔡英文昨天以軍禮歡迎索羅門群島總理何瑞朗率團到訪，蔡英文表示，世界衛生大會昨天登場，索國衛生部長將在會中擔任辯論代表，給台灣最大的支持。

她說，台灣有能力、也有意願參與全球健康事務，為全人類的健康跟公共衛生付出，台灣人民也不應該被排除在世界的防疫網之外，「世界需要台灣，台灣也需要世界」。

蔡英文也提到兩國即將簽署「台索航運合作瞭解備忘錄」，並預告今年8月1日，將重啟「南島民族論壇」，邀請索國共襄盛舉。

何瑞朗則承諾，索羅門會繼續堅定支持台灣參與WHA，以及醫療衛生、消除貧困、教育合作、打擊貪汙及氣候變遷等領域的國際組織與活動，協助提升台灣在國際社會的能見度。

蔡英文昨也會晤諾魯共和國總統瓦卡，她說，諾魯是台灣參與國際組織的盟友，今年3月，諾魯國會通過了「支持台灣有意義參與聯合國體系」的決議案。WHA正在進行，她期待諾魯給予台灣更多的支持。

蔡英文表示，健康議題是人權，台灣的醫療表現有目共睹，她拜託瓦卡務必繼續為台灣仗義執言。「台灣參與世衛的議題，不僅為了讓全球防疫體系不要出現缺口，更是促進全球防疫合作、交流重要指標」。

WHO昨公告，我15友邦提案建議要求將「邀請台灣作為觀察員參加WHA」一項列入議程，唯瓜地馬拉及宏都拉斯並未提案，經總務委員會進行二對二辯論後，建議大會不列入議程，大會再度進行二對二辯論，大陸及巴基斯坦與我友邦馬紹爾群島及聖文森分別進行3分鐘辯論，最後大會主席裁決依總務委員會建議不列入議程。

而昨日提案支持我方的15友邦國，包括貝里斯、吐瓦魯、諾魯與史瓦帝尼、吉里巴斯與馬紹爾群島、薩爾瓦多、聖克里斯多福及尼維斯與尼加拉瓜、巴拉圭與索羅門群島、布吉納法索與海地、聖文森及聖露西亞。

(中國時報)