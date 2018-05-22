韓國瑜喊高雄賺 對決陳其邁

2018年05月22日 04:10 中國時報 王正寧 、 林宏聰 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜，在國民黨市長初選中，民調成績勝過對手陳宜民；待明天國民黨中常會通過後，韓國瑜確定代表參選高雄市長，對決民進黨提名的陳其邁。韓國瑜說，年底的選戰主軸是「告別貧窮、迎向陽光」，他期許和陳其邁會是一場乾乾淨淨、清清白白的選舉。

政治交給台北 高雄拚經濟

韓國瑜昨親赴中央黨部，立委陳宜民因隨立院世衛宣達團前往瑞士日內瓦，並未至中央黨部參與民調開封。

雖然韓國瑜與陳宜民有共識，不公布彼此民調數字，但據了解，經過加權後的民調數據，韓國瑜以平均支持率64.898％，勝過陳宜民的35.102％。

韓國瑜表示，他感受到高雄鄉親有期待與理想的投射，「寄託在韓國瑜身上」，這個聲音他聽到了，會全力以赴。談到對手陳其邁，韓國瑜期待高雄市長選舉是清清白白、乾乾淨淨，幾乎沒有瑕疵，一場純潔的選舉。

韓國瑜也向高雄鄉親喊話，「把政治交給台北」、「高雄的鄉親要以經濟為重心」，不要再有意識形態、泛政治化，蒼白、落伍又沒有營養、打擊人心的廉價政治標語與口號，什麼「一定愛台灣」、「台灣人出頭天」，「這些離我們非常遙遠」。

韓國瑜認為，民進黨對台灣民主政治作出貢獻，但高雄鄉親給民進黨20年執政機會，完全不欠民進黨了；民進黨在高雄執政20年，現在「又老又窮」，沒有活力，各行各業蕭條，他要帶領高雄與貧窮作戰，迎向陽光、發展經濟，「賺錢、賺錢、再賺錢」。

給民進黨20年 民眾不相欠

他說，將代表國民黨參選，政見非常清楚，就是「告別貧窮、迎向陽光、迎向經濟發展」，只有經濟優先，高雄才有美好；未來經濟好，人民賺錢容易，才能夠培養更優質的下一代。

陳宜民昨透過幕僚發出聲明，指「美好的一仗已打完」，團隊擘畫的政見藍圖可供韓國瑜，甚至陳其邁未來施政參考，他會做好黨內團結工作，並祝福韓國瑜為高雄「搏回藍天」。

陳其邁則恭喜韓國瑜通過國民黨初選，也期待與韓國瑜進行君子之爭。

國民黨今天會公布台南市長初選獲勝名單，國民黨組發會主委李哲華說，明天中常會將可通過高雄與台南市長的提名。

(中國時報)