「賣菜郎」扮母雞 力拚議會多數

2018年05月22日 04:10 中國時報 王正寧

下屆高雄市長選舉，國民黨確定由高市黨部主委韓國瑜披戰袍，迎戰民進黨參選人陳其邁。雖然民進黨在中央執政成績欠佳，高雄執政近20年包袱也重，但面對深耕基層已久、實力雄厚的陳其邁，「賣菜郎」韓國瑜扛起翻轉高雄重擔，首要任務在帶「小雞」安全上壘。

出身高雄的陳其邁，32歲就當選立委，地方與中央資歷完整，並曾代理高雄市長，他在強敵環伺的初選過程突圍成功，戰力自是無庸置疑，選情一路看好。

面對選情艱困，國民黨主席吳敦義慧眼獨具，指派話題性、爆發力十足，又迎合南台灣「胃口」的韓國瑜接任市黨部主委，再順勢投入市長選舉，也是希望在逆境中衝出一條新路。

國民黨已在高雄市在野20年，黨產又遭到凍結，可說雪上加霜，只剩爛命一條！國民黨這回派了一個可以與菜販攤商稱兄道弟，又可以上電視辯論，穿著草鞋打仗，講話直白、反應敏捷，韓國瑜在高雄頗能接地氣，大為提振藍軍在高雄低迷已久的士氣。

就民進黨而言，蔡英文執政兩周年，不滿意度高於滿意度甚多，諸多政策與基層距離離愈來愈遠；同婚議題又嚴重衝擊台灣南部家庭價值，只見不分區立委聲嘶力竭相挺，卻不見選區立委「贊聲」已可見端倪，綠營傳統的支持力量轉而與國民黨合作，都讓綠營選情趨緊繃，遠非當初所想得輕鬆。

雖然外界均認為國民黨在高雄市長的選舉是場苦戰，但纏鬥力指數驚人的韓國瑜投入戰局，至少打破藍營在南台灣的「悶選情」，除了可有效牽制陳其邁，避免可能的外溢效果，更重要的是帶動高市議員選情。

沒有派系背景的韓國瑜，拿出賣菜的本事推銷市議員候選人，讓藍營基層對議員選舉寄予厚望，助國民黨重新拿回議會多數席次，結束民進黨府會全拿的局面。更重要的是，國民黨要證明，即便沒有資源，在南台灣也可以拚！

(中國時報)