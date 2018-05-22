畫清界線是假 時力暗助柯P是真

2018年05月22日 04:10 中國時報 林縉明

台北市長柯文哲歷經與民進黨分手後，柯文哲原本有意尋求與時代力量合作，孰料，時代力量立委、北市黨部主委林昶佐昨表態，「目前沒有與柯合作計畫」，檯面上看似時力打臉柯文哲，雙方畫清界線，實際上卻是暗助柯P，有助柯開拓藍營票源。

歷經兩岸一家親、綠營禮讓破局，外界普遍認為，柯P與時代力量合作可能性大增，尤其時力與柯P支持者重疊性高，時力也未推市長參選人，幾乎是一拍即合，雙方一旦合作，柯還能拉抬時力提名的5席議員聲勢。

但事實上，柯若與時力結合，恐會同時流失淺藍及淺綠支持者認同，對柯而言，得不償失。

面對藍綠夾擊，柯文哲除爭取中間選民及淺綠繼續支持，若要尋求連任，光靠中間選民是不夠的，還是需要部分藍營、綠營支持者投靠，第一步就是與綠營及時代力量切割，與其柯片面宣布分手引發時力支持者不滿，時力決定先出招幫柯解套，擺明就是打假球。

柯文哲多次透露跟林昶佐是「好朋友」，針對年底選舉布局，兩人上演「郎有情、妹無意」戲碼，甚至林昶佐看似脫稿演出，直接回絕與柯合作機會，擺明是「演」給藍營支持者看，摒除藍營對柯疑慮。

另一方面，時代力量過去選舉雖與綠站同一陣線，但黃國昌等人當選後頻頻在立法院與蔡政府唱反調，綠營支持者積怨已久，如今時力也表態與柯不合作，或許還能讓淺綠回過頭挺柯。

柯P在時力暗助下，有助於瓜分藍、綠雙方選票，中間選民對投柯意願會更堅定，怪不得此招一出，連藍營參選人丁守中都脫口要搶中間選票，顯見時力打臉柯反而是幫助柯拉抬士氣。

(中國時報)