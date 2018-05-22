國民黨竹縣長人選難喬 恐拱手讓綠

2018年05月22日 04:10 中國時報 楊宗灝 、 王正寧 ／綜合報導 ／綜合報導

距11月舉行的縣市長大選只剩下6個多月，國民黨新竹縣長參選人至今「難產」，檯面上表態有意參選的大老互不相讓，黨中央甚至連徵召、全民調都拿不定主意，地方人士憂心，若繼續左右搖擺，新竹縣長寶座極有可能拱手讓給民進黨。

組發會主委李哲華則表示，新竹縣今年選情異常複雜，地方希望中央再給時間整合，中央也樂觀其成，希望透過各種管道圓滿解決問題，提出最好人選。

新竹縣是客家大縣，也是傳統的藍營鐵票區，藍綠比甚至達到6.5比3.5的懸殊差距。但基層焦慮，國民黨穩操勝券的一盤棋，恐因黨內同志互不相讓，甚至有可能演變成分裂參選而全盤皆輸。

以目前表態參選的藍營大老來說，副議長陳見賢、副縣長楊文科、立委林為洲、竹東鎮長徐兆璋、湖口鄉長林志華都各具實力，儘管登記進行初選民調的只有楊文科、林為洲及林志華，但已辭去縣黨部主委一職的陳見賢，上周在縣長邱鏡淳感恩餐會中放話，直指若提名「不對的人」，就將脫黨參選到底，無疑讓已瀕臨崩盤的藍營選情雪上加霜。

地方諸侯「自打自」的算盤，地方人士指出，國民黨中央卻始終未有效介入，整合原本大好的局面。藍營新竹縣長鬧內訌的下場，讓民進黨徵召的前縣長鄭永金之子鄭朝方好整以暇，坐等藍軍分裂後各個擊破。

尤其鄭永金縣長卸任後，以無黨身分連續兩度與民進黨合作，參選新竹縣長及立委，對決藍營候選人，都只小輸5000票及8000票，可預見曾擔任民進黨客家事務部主任、現任民進發言人的鄭朝方除了綠營基本盤，應也能通過父執輩吸納部分藍軍票源，且鄭朝方是新生代政治人物，對年輕選票具吸引力，相較之下，藍軍絕對無分裂本錢。

藍、綠之外的第三勢力徐欣瑩，更使國民黨目前在新竹縣的選情腹背受敵。2012年她代表國民黨競選立委，拿下全台最高17萬多票，下屆雖以民國黨身分表態參選，但選民結構多半是泛藍陣營；如若藍營真走到四分五裂的局面，年底鐵票區執政權最終拱手讓人，幾成定局。

(中國時報)