民調慘輸 民進黨議員直呼難選

2018年05月22日 04:10 中國時報 陳燕珩 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

年底台北市長之戰，民進黨不再禮讓柯文哲，但自提人選遲未出爐，且近來多分民調顯示，即使綠營推派強棒賴清德，支持度仍慘輸丁守中、柯文哲，選情低迷。民進黨北市議員也坦言，如今態勢不利民進黨，確實很擔心，盼黨內盡快確定母雞，傾全黨之力衝刺。

民進黨北市議會黨團總召李慶鋒表示，比起柯文哲、丁守中，黨內參選人至今仍是「虛擬的」，在三足鼎立下民調落後，不論議員或支持者，心情難免受影響，不過一旦黨內人選出爐，相信綠營聲勢會提升。

面對年底選戰，李慶鋒坦言，「今年很不好選」，一來是中央執政好壞，議員需概括承受，再者小黨林立，加上不再與柯文哲合作，多少會影響選情。因此黨內要更團結，用聯合競選鞏固基本盤，避免泛綠選票被小黨稀釋；此外，黨內議員已不可能拿柯P政績宣傳，得仰賴中央執政績效，才能吸引更多中間選票。

被視為「友柯派」議員的王威中表示，現在黨決定自提，人選又尚未出爐，現階段支持度確實較吃虧。他分析，若綠柯之間對峙情形激化，會使民進黨支持者回流，屆時被邊緣化的恐是柯；除非柯綠之間氣氛和緩，才可能出現支持者「棄綠保柯」狀況，不過看目前態勢，柯綠勢必會「對幹」到年底了。

「禮讓派不要再耽誤民進黨！」議員王世堅直言，「親柯派」害得民進黨錯失最佳時機，耽誤台北市選戰布局，如今既已確定徵召，就趕快底定人選，再拖延下去，只會讓民進黨士氣消磨殆盡，對選情很不利。

外傳民進黨在台北市長選舉策略將是「打丁不打柯」，民進黨選對會共同召集人陳明文昨天表示，等民進黨人選確定後，怎麼可能不打柯？但「打丁不打柯」的邏輯也沒錯，因選戰有先後策略，必須「先讓國民黨下去」。

民進黨確定年底台北市長選舉將自提人選，日前已啟動徵召程序，選對會23日預計再次邀集已表態參選的立委姚文智、前副總統呂秀蓮等人進行協調。陳明文表示，除針對表態的人選進行討論外，也會討論還有誰有意願參選，會先討論再進行協調，若協調不成，才會用民調作為參考。

(中國時報)