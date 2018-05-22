華僑改僑民 藍委斥政治操作

僑委會將部分行政規定用詞「華僑」改為「僑民」引起爭議。圖為大紐約僑界去年在華埠舉行封街大遊行，歡慶中華民國106年國慶。（中央社）

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中國時報
、實習記者張如嫻／台北報導

僑委會日前將部分行政規定用詞「華僑」改為「僑民」，國民黨立委李彥秀昨質疑，在此時間點改名是政治操作，製造族群對立；僑委會委員長吳新興則強調，「僑民」屬較中性、具包容性的字眼，對於僑界各自表述及用法仍會給予尊重。

僑委會辯 字眼包容中性

吳新興昨赴立法院外交國防委員會就「聯繫海外僑商組織並協助推展業務」暨「海外華人經濟資訊彙編並促進海內外商機交流」等2案進行專案報告，並備質詢。

民進黨立委黃偉哲質詢時詢問，為何僑委會要將行政規定中的「華僑」一詞，一律修正為「僑民」？吳新興答覆，因這兩年來，僑界一直有不同聲音，有的說不是「華僑」，是「台僑」，印尼僑胞說自己是「華族」，馬來西亞來台學生說自己不是「僑生」，是「華生」，也就是「華人學生」，各種名稱很多。

因此，吳新興說，僑委會就以《憲法》第141條的用語，統稱為「僑民」，以憲法精神含括所有稱呼，其他僑民的自我定位，僑委會都予以尊重，這樣包容性比較大。

然李彥秀指出，《憲法》第91條也有用到「華僑團體」字眼，為何要改稱「僑民」；她質疑，此會減少華僑對台灣的認同，「讓我們關係會越來越遠」，更直批在此時間點改名稱，是一種「政治操作」，製造族群對立。

李彥秀表示，僑委會的目標是讓旅居在外的華僑對「中華民國」四個字有更多認同，但若用狹義的僑民來解釋，是否限縮拓展空間。

解釋狹義 製造族群對立

國民黨立委江啟臣則表示，僑委會應該先去了解僑界想法，取得共識後再決定是否改名，以免還沒團結反而製造對立，增加華僑對政府的不信任。他也呼籲該澄清、解釋的部分都要再加強，盡力去減少爭議。

不過，民進黨立委何欣純認為，應跳脫過去二分法的思維，以台灣為主體，努力讓海外僑民、華人成為台灣的延伸，所以應該包容。

吳新興強調，僑界對於自我身份的認同名稱皆不同，使用「僑民」名稱是採中性用詞，廣義來說支持中華民國，支持台灣者都屬僑民，僑委會對華僑解釋過之後他們也已欣然接受，未來也會尊重僑界各自立場。

(中國時報)

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