國民黨欠薪 嘉市黨部遭查封

2018年05月22日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

國民黨嘉義市黨部21日遭嘉義地方法院查封，因為國民黨工會305人聲請強制執行債權，市黨部主委蔡明顯表示，此為黨產會不公不義查抄黨產導致；工會理事長劉慧玲說，工會給中央黨部1年半給付退休金，未獲善意回應，聲請查封，情非得已，很多人要養家餬口。

嘉義地院庭長兼發言人林坤志表示，因305位國民黨前黨工向台北地方法院聲請強制執行查封國民黨嘉義市黨部不動產，嘉義地院受台北地院囑託，由司法事務官依《大量解僱勞工保護法》相關法規強制執行民事案件，此案緣自這些前黨工要求國民黨給付退休離職金。

林坤志表示，執行查封的標的物除嘉義市黨部，還有嘉義縣黨部主委、書記長宿舍（現址位於嘉義市），查封後，不動產交債務人（國民黨）保管，不得移轉處分，但日常使用與進出不受影響。

市黨部主委蔡明顯表示，此為黨產會不公不義查抄黨產所導致，由黨中央循司法途徑伸張公義。黨部書記長張嘉銘說，市黨部占地約80多坪，地上5層、地下1層建物，是早年支持國民黨的地方人士集資購地興建，1982年啟用，被查封後何去何從，還要研商因應之道。

劉慧玲說，去年1月國民黨中央有人以「走的人先拿錢」鼓動黨工退休、離職，但至今1年半過去了，只拿到4成退休、離職金，工會屢次找地方黨部或中央黨部要求給付，都沒有下文，還有黨高層嗆「你們可以請律師」，工會請律師提告了，又要求工會撤告，基層黨工們都靠薪資養家餬口，黨中央卻一味推給不當黨產委員會，聲請強制執行是情非得已。

劉慧玲說，聲請強制執行24處黨部不動產，5月8日法院已查封屏東市黨部，預23日查封台南市黨部。

國民黨提名參選嘉義市長的黃敏惠競選團隊表示，請執政者以蒼生為念，當務之急是用心拚經濟。

(中國時報)