新聞透視－自家人撕破臉 黨中央腹背受敵

友善列印
中國時報

國民黨中央黨部面對民進黨執政後的步步追殺，拿不出有力的抗衡對策，前黨工為追討退休金及離職金，查封嘉市黨部等建物，對百年老店國民黨來說，黨工不只「大難來時各自飛」，查封等手段有如對已被抄家滅族的國民黨，再補上一刀。

國民黨被黨工追討退休金及離職金，若以勞資糾紛來論，是勞資怨恨分手的不快樂結局，但黨工聲請查封黨部資產，內中有層層政治操弄，可說是落入民進黨精心設計的棋局。

百年老店國民黨自第三次政黨輪替以來，欲振乏力，面對執政黨以「不當黨產」之名，查抄黨產窮追猛打，國民黨焦頭爛額窮於應付，至今沒有與民進黨抗衡的強勢作為，因相關財產都被各種法令凍結，無法處分，猶如被黨產會掐住脖子，基層黨工未能共體時艱，與黨中央一起尋思如何解套，反而採取司法途徑「對付」自家人，黨中央腹背受敵，恐怕也早在執政黨的預料之中。

國民黨面臨黨工群起追討離職金，形同自家人撕破臉，已毫無情分可言。對黨中央來說，黨工追討行動薄情寡義；對黨工而言，養家餬口理由充分，尤其，今年是選舉年，儘管民進黨中央執政不力，勢將拖累綠營選情，但國民黨也還沒有充分樂觀的本錢。

再者，地區黨部被查封，面臨得覓地安置窘境，對於今年底選舉操盤，也會有受到一定程度的影響，以此觀之，民進黨查抄國民黨黨產有如一石三鳥，國民黨則是落得三輸。

(中國時報)

國民黨欠薪 嘉市黨部遭查封 6.5萬基層警消加薪 政院周四拍板

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。