新聞透視－自家人撕破臉 黨中央腹背受敵

2018年05月22日 04:10 中國時報 廖素慧

國民黨中央黨部面對民進黨執政後的步步追殺，拿不出有力的抗衡對策，前黨工為追討退休金及離職金，查封嘉市黨部等建物，對百年老店國民黨來說，黨工不只「大難來時各自飛」，查封等手段有如對已被抄家滅族的國民黨，再補上一刀。

國民黨被黨工追討退休金及離職金，若以勞資糾紛來論，是勞資怨恨分手的不快樂結局，但黨工聲請查封黨部資產，內中有層層政治操弄，可說是落入民進黨精心設計的棋局。

百年老店國民黨自第三次政黨輪替以來，欲振乏力，面對執政黨以「不當黨產」之名，查抄黨產窮追猛打，國民黨焦頭爛額窮於應付，至今沒有與民進黨抗衡的強勢作為，因相關財產都被各種法令凍結，無法處分，猶如被黨產會掐住脖子，基層黨工未能共體時艱，與黨中央一起尋思如何解套，反而採取司法途徑「對付」自家人，黨中央腹背受敵，恐怕也早在執政黨的預料之中。

國民黨面臨黨工群起追討離職金，形同自家人撕破臉，已毫無情分可言。對黨中央來說，黨工追討行動薄情寡義；對黨工而言，養家餬口理由充分，尤其，今年是選舉年，儘管民進黨中央執政不力，勢將拖累綠營選情，但國民黨也還沒有充分樂觀的本錢。

再者，地區黨部被查封，面臨得覓地安置窘境，對於今年底選舉操盤，也會有受到一定程度的影響，以此觀之，民進黨查抄國民黨黨產有如一石三鳥，國民黨則是落得三輸。

(中國時報)