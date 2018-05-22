6.5萬基層警消加薪 政院周四拍板

2018年05月22日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

為提高資深基層警消士氣，行政院周四院會將通過《警察人員人事條例》第22條「俸表」修正案，將「警正四階」以下基層警消的最高俸額提升1級，從現行年功俸額500調整為525，預估有6萬5000名以上資深基層警消可以受惠；調整後警消人員每月所得可增加1370元，月退休金也會增加1600元，但本案還要送考試院會銜，立法院已是會期末，恐來不及三讀通過。

內政部表示，俸表調整之後除了基層警消，包括海巡人員也會一併受惠。預估政府每年因此約需為薪俸、公、健保及退撫基金提撥等經費支出7億元；另第1年增加舊制退休金及優惠存款利息（不含由退撫基金負擔的新制退休金及公教人員保險負擔的養老給付部分經費）約需1340萬元，第2年起每年約需1800萬元，相關經費將由各級政府逐年編列預算支應。

年金改革後，不少警消認為待遇不如軍人，引發抗爭。葉俊榮日前表示，這次修改條例是直接調整基層警消「本俸」，是誠實面對基層警消現有困境、精準對症下藥的可行方式。由於基層警消約占全體人事結構8成，目前警正四階以下的基層警消約有6萬5000多人，但要升至僅有4000個名額的警正三階巡官或分隊長十分不易，「很多人直到離開警界還升不上巡官」。

消防人員與警察人員境遇相同，葉俊榮說，包括蔡英文總統及行政院長賴清德都支持這項調整。

基層警消最高俸額從現行500提升1級至525，在行政院會通過後，還要函請考試院會銜，送立法院三讀通過；由於立法院法定會到本月底為止，依照時程推估，本會期將無法完成三讀。

(中國時報)