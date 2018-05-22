5G商轉不落後 拚2020上路

2018年05月22日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

5G時代將要來臨，與國際相較，台灣起步時間已經不是前段班，不過，國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡21日在立法院交通委員會中打包票，台灣5G商用時程「不會比國際慢」，6月底會確認使用頻段。

韓美日等國腳步快

立委指出，韓國將在今年6月進行5G網路頻譜營運執照競標，美國也將在11月釋照，日本則要趕在2020年東京奧運之前提供5G商轉服務，非5G領先國家的義大利、法國也都著手進行5G實驗，台灣相對來說已經慢了不少。

詹婷怡回應，NCC已經把國際趨勢和標準化機構3GPP在5G上的進程等，送交科技會報辦公室，預計將在6月再開一次會。她表示，在使用頻段方面，也依照各國標準提報到科技會報，希望在6月底前確認頻段選擇，目前傾向3.4GHz至3.6GHz及部分高頻頻段。

最快2019年底釋照

詹指出，現階段已經在針對5G可能使用的頻段做測試，以了解影響範圍和互相干擾的狀況，例如可能卡到國防用頻率等，未來確定使用頻段之後，就會做清頻。

關於5G商轉時程，詹婷怡說明，是以2020年商用為目標往回推，需要數個月籌備時間，預估最快2019年底可能釋照，釋照後業者才會開始建設。

5G預計在2020年商轉，也引起「499陰謀論」的猜測。立委就質疑，499方案綁約30個月，到2020年11月才約滿，會讓這些用戶在5G上路之後，無法馬上換約享受，或是要繳高額違約金才能改成5G方案。

499陰謀論遭打臉

對此，熟悉5G領域的NCC官員認為，從開始商轉到業者建設完畢、普及化，事實上有一段不短的時間差，例如英國雖然在今年3月5G頻段就已經進行第一波釋照，但是預估2023年才會真正普及、廣泛應用於生活，「499陰謀論」的可能性不大。

(中國時報)