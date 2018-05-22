499網速有差 NCC不排除查機房

2018年05月22日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

電信業削價大戰的「499之亂」結束近一周，有民眾反映中華電信上網速度變慢，也傳出疑遭「差別待遇」，國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗表示，已在台北、新北和高雄145個人口密集區測試，平均網速比去年還快，除了將繼續抽查外，也不排除到業者4G核心機房檢查，確保消費者權益。

NCC主委詹婷怡等21日出席立法院交通委員會備詢，多位立委關心「499之亂」的後續處理。立委李昆澤笑稱，著名的「敦克爾克大行動」在9天撤退34萬人，比起中華電信7天內影響近百萬客戶、電信三雄總計影響130萬名客戶，「只是小case」；他也擔憂這些客戶會被業者「分流」、網速變慢。

翁柏宗表示，上周方案申辦結束後，已在台北、新北、高雄共145個點量測中華電信網速，這些點都位於人口密集區，也與以往定期量測的位置相同；上周測得平均下載速度64.55Mbps，比去年平均60.73Mbps還快。

除測速之外，翁指出，已檢查了中華電信SIM卡上的「服務品質等級識別（QCI）」設定，確認499、1399等各資費設定皆相同；另外，不排除親自到電信業者4G核心機房，檢查能用以執行分流服務的「策略與計費控制規則功能（PCRF）」，確保499方案用戶不會被差別待遇。

立委林俊憲批，電信業者搶市場，似乎沒把NCC放在眼裡，且據《電信法》63條，罰鍰為30萬元以上300萬元以下，對三雄不痛不癢，「罰30萬元我怕他們會笑出來」。翁柏宗回應，預計於本周三公布電信三雄裁罰結果，將待業者報告，包括事前規畫、事中應變作為、事後改善狀況的具體規畫後，就營運不當和通訊品質不佳兩部分，依據情節輕重決定裁處金額，且可以連續罰，最嚴重不排除吊照。

翁坦言，這次499事件中消費者權益確實受損，如方案資費差異說明等資訊並沒有充分揭露，而且電信業者明顯「客服的能量不夠」。翁更直言，過去2G時代，業者比通話分鐘數，3G時代以數據用量、4G時代用上網吃到飽競爭，到5G時代，他認為業者應該從新的加值服務下手，而不是打低價戰。

(中國時報)