快檢查！瑕疵身分證 缺防偽標誌

2018年05月22日 04:10 中國時報 郭建伸 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

身分證爭議又添一樁，綠委趙天麟昨偕高雄市議員參選人林智鴻、李雅慧舉行記者會爆料，指日前接獲江姓考生陳情，明明是去年10月才換發身分證，卻缺少防偽印刷圖像，月中參與台電人員考試時，還被懷疑偽造身分證應考，考試時間被干擾近20分鐘，影響考生權利。

戶政司副司長翟蘭萍表示，江姓考生的狀況可能是製作身分證的膠膜有問題，第一線的戶政人員核發前也沒有重複確認，對此表示抱歉，內政部會檢討並加強督導，並再行文給台電溝通；若民眾有拿到有瑕疵的身分證，可至戶政單位免費換發。

身分證在右下角有「台灣」、「蝴蝶」兩個防偽圖示，但江姓考生說，她去年10月因為遷戶口去換身分證，並於5月12日參與台電僱員考試時，卻被監考人員質疑身分證造假，當場要求她出示其他證件、拍照，前後干擾她答題近20分鐘，卻沒告訴她發生什麼事，直到考完試才去了解，是身分證沒有防偽標誌。

林智鴻指出，去年全台共發出212萬8千張身分證，其中高雄市換了24萬3千張，但內政部所驗收的數據中，僅有新北、台北、苗栗有問題，質疑審查機制已出狀況，否則就不會有江生的案例。

翟蘭萍表示，全台每天核發8000多張身分證，身分證製作分成膠膜與紙本兩個構造，但膠膜是由法國廠商製作，過去都是內政部戶政司彙整各縣市需求後，由中央印製廠與法國膠模廠接洽印刷事宜。

翟蘭萍表示，身分證空白證及塑膜驗收，一共經過三道把關，包括內政部驗收時抽驗、戶所領取時再度驗收防偽措施，最後一道把關則是在製證時再由工作人員重新檢驗一次，這次發生問題，應該是最後發證時疏於檢查，應屬發生機會極低的「個案」，將會加強督導各戶政事務落實SOP，製證完成後還要再檢查一下，再發給民眾，避免類似情事發生。

內政部目前正在辦理新身分證圖案徵選，預計在明年上半年向行政院提出換證方案。

(中國時報)