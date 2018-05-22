韓國衝最快 大陸市場大

國際5G商用時程

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中國時報
／綜合報導

全球電信業者、手機大廠都正密切關心5G發展，美國、韓國、日本、大陸等皆被推定為未來的5G領先者，不過，英國已在今年3月進行5G頻段第一波釋照，而各國預計商用時間最快的則是韓國，被預估5G市場最大、最強的是2022年可能就占了所有5G用戶數一半的大陸。

國家通訊傳播委員會（NCC）詹婷怡表示，台灣5G預計2020年投入商用，不會落後國際；不過，NCC沒有給出預計普及化的時間，根據各國政府部門或專家推算，從開始商轉到真正普及，平均需要兩年多。

在亞洲地區，對5G一向展露出超強野心的韓國，預計在今年6月就進行首波5G網路頻譜營運執照競標，並計畫在2019年3月就投入商用，搶下全球頭香。日本各大電信業者則紛紛如火如荼進行5G實驗，目標趕在2020年7月東京奧運前商轉。

韓國政府設定5G普及化的目標為2020年，美國相同。今年11月5G釋照的美國，僅給業者1年時間，目標在2019年下半年投入商用，並在2020年普及化。

不過，普及化可能不如想像中容易，日本ICT基盤研究部主任研究員中村邦明接受《日本富比士（Forbes Japan）》訪問時坦言，5G調整工作需要不少時間，頻率的選擇也尚未完成，雖然政府希望盡快進入商轉，但事實上「要提前很困難」。他更大膽預估，5G要在日本真正普遍運用於生活，可能要等到2024年。

根據CCS Insight預測，全球5G用戶數在2023年中可能達到10億，會比4G更快，其中很可能有一半都是大陸用戶。CCS Insight副總裁Marina Koytcheva認為，預計2020年商轉的大陸將主導國際5G發展，2022年其5G用戶數就將超過全球總數5成，2025年普及後，大陸也將占4成使用人口。

(中國時報)

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